Радостин Чолаков е трикратен носител на Президентска грамота „Джон Атанасов“, лауреат от последните четири олимпиади по информационни технологии. Зрелостникът от Пловдивската математическа гимназия е носител на множество национални и международни награди.

Той е в класацията на „Форбс“ „30 под 30“ в категория „Наука и технологии“ и е създател на АзБуки.ml

– платформа, която разбира български и се използва в разработката на електронни учебници.

През лятото на 2023 г. Радостин постига невероятен успех в Международната лятна изследователска програма за ученици (Research Science Institute – RSI) в Масачузетския технологичен институт (MIT) в САЩ, като се класира едновременно сред петте най-добри и при писмените, и при устните презентации на проекта си, което се случва за първи път с български участник. Разработка му е и единствената отличена в област информатика.

В края на май 2023 г. Радостин Чолаков получава две награди

– почетна грамота от Асоциацията за развитие на изкуствения интелект (Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), пълна стипендия за Университета за петрол и минерали „Крал Фахд“ (King Fahd University of Petroleum and Minerals) и 400 долара от Фондацията за надареност и креативност на крал Абдулазис и неговата свита при участието си в най-голямото световно състезание за наука и инженерство за гимназиална възраст (Regeneron International Science and Engineering Fair 2023 (Regeneron ISEF), който се провежда в средата на май в Далас, Тексас.

През февруари т.г. участва в международния семинар Swiss Talent Forum, който се провежда в Нотвил, Швейцария със своя проект „RSTOD: Прилагане на допълнително обучение за ефективни и контролируеми разговорни системи, ориентирани към задачи“.

Младият програмист присъства редовно в медиите с новини за отличията, които получава от различни конкурси и състезания. Но опитът да разберем колко награди има, удря на камък. Той просто не смята, че бройката им е толкова важна.

Любопитното при Радостин е, че започва като самоук програмист

– занимава се с това от съвсем малък. Израства в с. Барутин, Смолянска област, без да е заобиколен от технологии и компютри. В семейството се купува лаптоп, когато той е в III клас. Първите няколко месеца само го разучава, не се хвърля да играе игри, както повечето негови връстници. Желанието му е да разгадае как работи компютърът. Името му нашумява за първи път след спечелен конкурс на Гугъл за приложения. От тогава развитието му е стремглаво нагоре.

Току що завършилият гимназията зрелостник е един от двамата ръководители на олимпийския отбор по изкуствен интелект, какъвто ще има за първи път, тъй като тази година ще се проведе и олимпиада по изкуствен интелект.

„Тази олимпиада е създадена през 2024 г., а повечето нейни основатели са българи

– казва Радостин. – Оказа се, че тя предизвика огромен интерес – над 50 страни са заявили участие. Моята работа е да подготвя отбора с материали, лекции. Надявам се да се представим добре. Състезанието протича в два кръга. Първият е научен, в който задачите се дават близо месец предварително. После е практическият рунд, където се представят разработките от научната част, дават се и нови задачи. Това е финалният етап в Бургас, който продължава една седмица. Задачите са от различно естество. При някои се тренира даден модел с машинно обучение върху определени данни. Или пък се атакува този модел, за да бъде заблуден по някакъв начин. Това е от информатична гледна точка – учениците, предполагам, ще трябва да пишат код и после да го пуснат, за да тренират такива модели за машинно обучение. Друг тип задачи са по-практични и ще изискват използването на готови вече разработени системи за изкуствен интелект, например да заблудиш с нещо СhatGPT, да кодираш нещо. Да предадеш нещо чрез СhatGP, без да разбере какво си му казал, тъй като можеш по различен начин да напишеш съобщението си.“

Олимпиадата започва на 9 август в Бургас. Подготовката на отбора върви добре, казва младият ръководител. Предстои всички да се съберат в София и една седмица да решават задачи преди началото на състезанието.

Наесен Радостин отива в Станфордския университет, където печели пълна стипендия.

Не е кандидатствал в други университети. Приет е по първо и единствено желание.