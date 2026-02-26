Стенопис „Васил Левски и времето“ бе открит в столичното 50. ОУ „Васил Левски“. Той е дарение от дългогодишния началник на Регионалното управление на образованието – София-град, д-р Ваня Кастрева, която е председател на Сдружение „Архитекти на бъдещето“.

Красивият стенопис на Апостола е дело на Николай Гърков и е първата стъпка от инициативата „Корени и съзидание“ на Сдружението.

Върху него е изписан един от най-емблематичните цитати на Васил Левски – „Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме“.

Мястото за стенописа не е избрано случайно. Д-р Ваня Кастрева е възпитаник на 50. ОУ „Васил Левски“. Така благодарността от дългогодишната екипна работа за децата на София намери своя израз в почит към патрона на училището. Стенописът е създаден със средства, събрани по време на благотворителната инициатива „Приказка без край“ през септември 2025 г.

В столичното 50. ОУ „Васил Левски“ се обучават 487 деца. Това е максимумът, който физическата среда позволява да бъдат приети. Всички те са от кв. „Драгалевци“. „Най-доброто училище е най-близкото до дома, поне за учениците от начален етап. Обхващаме само деца от първа група – тези, които са с уседналост над три години. Децата в квартала са много, тъй като в него дойдоха много млади семейства“, споделя директорката Валентина Макавеева.

В училището са сформирани 21 паралелки, а обучението се осъществява на две смени. Всички първокласници са включени в целодневна организация на учебния ден. След II клас броят на групите постепенно се намалява.

За възпитаниците на 50. ОУ се организират 22 клуба за занимания по интереси в различни тематични направления.

По проект „Успех за теб“ работят 11 групи за обща подкрепа и 6 групи за допълнителна подкрепа. По Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ са сформирани още шест групи в направления „Спорт“ и „Изкуство“. Провеждат се и консултации по отделните учебни предмети – както за ученици със специални образователни потребности, така и за деца с изявени дарби.

„Родителите разбират, че след IV клас децата трябва да се подготвят самостоятелно. Ако този навик не е изграден, първите месеци в прогимназиалния етап могат да бъдат по-трудни“, споделя наблюденията си директорката.

Училището разполага с 14 класни стаи, като всяка е оборудвана с високотехнологични интерактивни дисплеи. По проект „Изграждане на училищна STEM среда“ се изграждат два STEM кабинета – единият е с VR очила и 3D принтери, а другият – с лего конструктори. Съвременно оборудван е и компютърният кабинет.

„Учителите непрекъснато участват в различни форми за допълнителна квалификация, в резултат на което няма учител, който да не използва иновативни методи на преподаване, включително и информационни и комуникационни технологии за осъвременяване на своята работа“, отбелязва Макавеева.

Училището е включено в списъка на иновативните училища от 2023/2024 г., като темата на иновативния проект е „Осмели се да знаеш“. Иновативните практики са свързани с използване на интерактивни методи на преподаване – проектно базирано обучение, обърната класна стая, STEM подход и др.

Иновативни дейности се организират преди началото на учебната година за учениците от I клас, като се провежда адаптационна седмица. Родителите оставят децата си сутрин, а училищният колектив организира за тях различни дейности – игри в двора за по-добро социализиране, рисуване и активни методи за общуване, разходка до Драгалевския манастир, опознаване на училищната среда и условия. Ученици от по-големите класове също се включват в инициативите.

„Стремежът ни е децата да се адаптират и да се чувстват добре. На база на контактите, които първокласниците създават, се опитваме да ги разпределим така, че да няма конфликти“, обяснява директорката.

Събеседничката ми посочва още, че децата в школото винаги си помагат – при загуба на предмети, при общуване между ученици на различни възрасти.

Като част от иновацията училищният колектив споделя материали в общо онлайн пространство с методически ресурси, училищни документи, планове, графици, разработки на иновативни уроци и др.

„За колегите това е много полезно, защото само отварят диска и виждат всичко, което ги интересува. А за нас, като ръководство, това е много бърза и реална обратна връзка, когато се нуждаем от информация“, посочва Макавеева. Идеята е след края на иновацията облачното пространство да продължи да се използва и допълва.

50. ОУ „Васил Левски“ получава най-висока оценка за учебната 2024/2025 г. при инспектирането от Националния инспекторат по образованието. Признание за добрите практики в училището и високите резултати в управлението на качеството на образованието е и последвалото отличие, което Инспекторатът дава на 50. ОУ „Васил Левски“. То е сред 16-те образователни институции, отличени в годишния конкурс „Знак за качество“.

„Ние бяхме единственото основно училище. Това отличие е привилегия. Училището ни е малко, но много подредено. Тук работят изключително добри преподаватели, с отношение към децата и в прекрасни отношения с родителите“, заявява директорката. По думите ѝ педагозите в школото са отдадени на работата си и ангажирани към образованието. Тя споделя, че ги съветва, когато влизат в класа си, да си представят, че това са техните собствени деца, което подобрява взаимодействието в класната стая.

Образованието като призвание: д-р Ваня Кастрева и „Архитекти на бъдещето“

„Сдружението „Архитекти на бъдещето“ е начинът да продължа мисията и призванието си, влагайки целия си опит, енергия и грижа в каузи, които да подкрепят образованието и хората в него. Това са децата, учениците, учителите, родителите, училищните общности“, казва пред „Аз-буки“ д-р Ваня Кастрева.

От учителската катедра, през директорския кабинет на 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“, управлението на столичното образование и отговорността като заместник-министър – професионалният път на д-р Ваня Кастрева очертава цялата картина на една система, в която се изгражда бъдещето на България.

Сдружението е учредено в обществена полза заедно с нейни приятели, съмишленици и семейство. В основата стои убеждението, че образованието е жива среда, изградена от доверие, общност и споделена отговорност.

„С хората, с които вървим заедно, вярваме в силата на общността и разбираме нуждите на всички участващи в съвременния образователен процес. Бихме искали да създаваме възможности, които да вдъхновяват децата и учениците и да подкрепят всички. Нито родителите, нито учителите, нито децата могат да се справят сами по пътя на личностното развитие“, подчертава д-р Кастрева.

Символът на Сдружението – бялата лястовица – носи послание за надежда, вяра и любов.

„Вярвам, че не само с мечтите си, а най-вече с действията си можем да подпомогнем образователната системата да продължи с достойнство не само да пише своята история, но и да вдъхновява учениците да израстват като строители на бъдещото по-добро българско общество“, отбелязва още тя.

За д-р Кастрева „Архитекти на бъдещето“ е нов етап, който естествено надгражда дългогодишния ѝ път като началник на РУО – София-град. Натрупаният опит днес намира израз в каузи, насочени към ценностите, развитието и подкрепата на образователната общност в нейната цялост – предучилищно, училищно и висше образование.

Едно от основните направления в работата на Сдружението е „Грижа и отговорност за бъдещето“ – обръщане към корените, идентичността и традициите на българското образование.

В този дух е и стенописът в 50. ОУ „Васил Левски“. Фигурата на Апостола заема централно място в ценностната рамка на Сдружението. „За мен фигурата на Васил Левски в новата българска история няма аналог. Апостолът казва: „Дела трябват, а не думи… Всичко се състои според нас в нашите задружни сили“. Това е и нашето послание. Бих искала нашето сдружение да обединява хора, за да бъдат те апостоли на добротата. Дарявайки добро, ти даваш посока, пример и изграждаш ценностна система. Изграждаш добродетели, докосвайки сърцата не само на децата, а и на всички, които имат връзка с тях“, казва д-р Кастрева.

Стенописът поставя началото на поредица от „пространства за вдъхновение“ – места, които съхраняват памет, възпитават ценности и насочват към бъдещето.

Кариерното ориентиране е друга важна линия в дейността на „Архитекти на бъдещето“. „Важно е учениците да срещнат вдъхновяващи професионалисти и примери за пътя към успеха“, подчертава д-р Кастрева. Идеята е младежите да разговарят с успешни хора от различни сфери, да чуят истории от първо лице и да видят как се намира правилната посока – чрез труд, непрекъснато учене и последователност в целите.

Първата вдъхновяваща среща вече се състоя – седмокласници от три столични училища се срещнаха с шеф Иван Манчев и имаха възможност да погледнат отблизо към професията готвач, към отдадеността и постоянството, които стоят зад успеха.

„Шеф Манчев е пример за това, че трябва да се върнем и да помогнем на училището, което ни е дало не само знания, приятелства, вдъхновение, но и посока в личностното развитие. И ще работим, за да изграждаме заедно тези общности на поколенията“, казва д-р Кастрева.

Важен акцент в мисията на Сдружението е Лидерската академия „Архитекти на бъдещето“ – обучителна програма за ученици, насочена към развитие на лидерски умения, емоционална интелигентност, комуникация и увереност. Академията създава среда, в която младите хора изграждат умения за общуване, работа в екип, поемане на отговорност и лична позиция.

Тази дейност се вписва в по-широката цел на Сдружението – създаване на подкрепяща среда за учене и благополучие, в която всеки може да открие посока и увереност.

„Заедно градим бъдещето, защото, когато сме заедно, тогава сме силни. Всеки може да получи вдъхновение и подкрепа от този до него“, казва д-р Ваня Кастрева.

В тези думи се съдържа философията на „Архитекти на бъдещето“ – мисия, която обединява, вдъхновява и изгражда. Каузата продължава чрез хората, които вярват, че бъдещето се създава днес – с грижа, с отговорност и с отдаденост към образованието.