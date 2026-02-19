Стенопис „Васил Левски и времето“ бе официално открит в столичното 50. ОУ „Васил Левски“. Той се намира в коридора на първия етаж на школото в кв. „Драгалевци“ и е дарение от дългогодишния началник на Регионалното управление на образованието – София-град, д-р Ваня Кастрева, която е председател на Сдружение „Архитекти на бъдещето“.

Красивият стенопис на Апостола е дело на Николай Гърков и е първата стъпка от инициативата „Корени и съзидание“ на Сдружението. Върху него е изписан един от най-емблематичните цитати на Васил Левски –

„Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме“.

Събитието започна с хоро на ученици в училищния двор, който се оказа тесен да събере всички възпитаници и учители на 50. ОУ „Васил Левски“, родители и жители на квартала.

Пред стенописа на Апостола четвъртокласникът Виктор рецитира стихотворение „Обесването на Васил Левски“ на Христо Ботев.

„Всеки от нас пази герои от детството си, чиито имена винаги изричаме с обич и преклонението пред това, което са извършили. Такова е името на Васил Левски. Всеки българин пази по един Левски в душата си – личен образ, който е само негов“, каза при церемонията директорката на 50. ОУ Валентина Макавеева.

Тя изрази уверението си, че всички в училището ще предадат нататък посланията и идеите на Апостола.

Избраното място за стенописа не е случайно.

Д-р Ваня Кастрева е възпитаник на 50. ОУ „Васил Левски“. Тя сподели, че то не просто й е дало свидетелството за основно образование. То е част от нейната лична история.

„С желанието си да продължа да бъда част от историята на 50. училище с г-жа Макавеева, г-н Гърков и с подкрепата на моя съпруг, решихме, че стенописът ще бъде нашият дар“, сподели тя.

„Щастлива съм, че всички сте с нас на този ден. Бих искала всеки от вас да върна там, откъдето е тръгнал. А децата, които станаха свидетели на създаването на стенописа, да се върнат тук, независимо на колко години, и да оставят нещо в този храм“, каза още д-р Кастрева.

На церемонията присъства началникът на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова, директорът на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти Димитър Асенов, директори на столични училища и детски градини.