Ирена ДАНАИЛОВА

Община Видин бе домакин на работна среща по въпросите на дуалното обучение, предмет на проект „ДОМИНО 2“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, изпълняван от Министерството на образованието и науката. Проектът е насочен към постигането на устойчива национално интегрирана система за професионално образование, водена от нуждите на реалния бизнес.

В разговора за развитието на дуалното обучение участваха представители на Регионалното управление на образованието, преподаватели и директори на учебни заведения и работодатели от региона.

Акцент са взаимоотношенията работодател – училище,

като водещ фактор в процеса на подготовка на квалифицирани кадри се определя работодателят. В района дуално обучение предлагат видинските ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и ПГ по туризъм „Михалаки Георгиев“, както и в училища в общините Белоградчик, Кула и Брегово.

Срещата се организира от Българо-швейцарската търговска камара и е посветена на началото на програма „ДОМИНО 2“, уточнява директорът на Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ във Видин Мариета Георгиева. Инициативата надгражда постигнатото в първия етап, който през 2015 г. постави основите на дуалното обучение в България.

Мариета Георгиева отбеляза, че домакинството на срещата за дуално обучение идва, след като проектът на ръководената от нея гимназия „Дуално обучение за успешна професионална и личностна реализация“ е класиран на първо място в страната.

Той е оценен с 90 от 100 точки за качество.

За трите години, в рамките на които той ще се реализира, в дуалната форма на обучение ще бъдат инвестирани близо 409 033 евро. Средствата са по Програма „Образование“. В този период ще бъдат засилени партньорствата между училището и работодатели, като ще се включат повече от 300 ученици, 15 учители и 25 наставници. Проектът се изпълнява в партньорство с РУО – Видин, Видинската търговско-промишлена палата, а девет компании са асоциирани партньори.

Георгиева допълва, че акцентът е поставен върху цифрови и зелени компетенции, уменията за работа в екип, комуникация, адаптивност и решаване на проблеми. Ще се финансира и осигуряване на съвременно учебно съдържание, включително има възможност за преводи на чуждестранна литература за професионално образование. Предвидено е и провеждането на информационни кампании и кариерно ориентиране за по-малките ученици с цел привличането на младежи с висок потенциал за качествено професионално образование, особено във високотехнологичните професии.

Видинската ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ прилага системата на дуалното обучение от 8 години. Учениците, изучаващи професиите „Търговия и продажби“, „Електронна техника“, „Компютърна техника и технологии“, „Хотелиерство“ и „Електротехник“, провеждат стажовете си във фирми, базирани във Видин и региона, с които има сключени договори.