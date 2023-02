Някои риби могат да разпознават собствените си изображения в снимки и огледала – способност, която обикновено се приписва на хората и други животни, считани за особено умни, като шимпанзетата, съобщават учени. Откриването на тази способност при рибите предполага, че самосъзнанието може да е много по-разпространено сред животните, отколкото учените смятат.

„Приема се, че животните с по-големи мозъци са по-интелигентни от тези с малък мозък, като например рибите“, казва социологът Масанори Кохда от „Метрополитен университет“ в Осака, Япония. Може би е време да се преосмисли това предположение, твърди той.

Предишни изследвания на Кохда показват, че вид риби могат да издържат огледалния тест. Той включва поставянето на животно пред огледало. След това тайно се слага белег върху лицето или тялото на животното, за да се види дали то ще го забележи върху отражението си. В предишни експерименти само шепа видове с голям мозък, включително шимпанзета и други човекоподобни маймуни, делфини, слонове и свраки, са издържали теста.

В ново проучване риби, преминали огледалния тест, след това успяват да различат собствените си лица от тези на други риби на снимки. Това предполага, че рибите се идентифицират по същия начин като хората – чрез формиране на мисловен образ на нечие лице, съобщават учени в Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Мисля, че е наистина забележително, че могат да направят това“, казва приматологът Франс де Ваал от Университета „Емори“ в Атланта. В първите си проучвания с огледални тестове, публикувани през 2019 г. и 2022 г., екипът на Кохда излага на огледала риби в отделни аквариуми за една седмица. След това изследователите инжектират кафяво багрило точно под люспите на гърлото на рибата, правейки белег, който прилича на паразитите, които тези риби ядат от кожата на по-големите риби в дивата природа. Когато маркираните риби се виждат в огледало, те започват да удрят гърлата си в камъни или пясък на дъното на аквариума, очевидно опитвайки се да изстържат белезите.