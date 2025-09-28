В Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ в Бургас съществува особено място – тихо, но изпълнено с живот. Това е библиотеката, която от години подпомага обучението на бъдещите строители, инженери и архитекти. Тя разполага с богат фонд – учебници, техническа литература, художествени произведения и електронни ресурси. А учениците я използват както за подготовка за часове, така и за вдъхновение и личностно развитие.

„Тук намирам всичко – от справочници по строителни конструкции до романите, които чета в свободното си време. Библиотеката е място за баланс между учене и почивка“, споделя възпитаник на гимназията.

Пространството на библиотеката ще претърпи пълна промяна в памет на Веселин Пъйнев. Инициативата е на бивши ученици, които посвещават дарителска кампания на най-дългогодишния директор на професионалната гимназия.

Кампанията е оповестена в първия учебен ден. Проектът вече е готов, като предстои библиотеката да се превърне в кабинет по литература. Тя ще бъде трансформирана в модерно и уютно пространство, в което учениците ще могат да развиват своя потенциал.

Веселин Пъ йнев управлява училището 24 години и си отиде от този свят в навечерието на миналата учебна година.

През целия си път на учител и ръководител той се посвещава на каузата да издигне имиджа на училището – то да бъде пример за отлична професионална подготовка, както и място, в което учениците са подкрепени да развиват своите спортни и други таланти.

„Създаването на кабинета е идея на бивши възпитаници и приятели на училището, които вярват, че той ще се превърне в символ на памет, вдъхновение и духовност, съчетавайки модерни образователни технологии с вечната сила на литературата. Проектът ще бъде реализиран изцяло с дарителски средства, предоставени от бивши ученици и съмишленици“, посочи Минка Кюркчиева, управител на фондацията „Веселин Пъйнев – учителят“, която е създадена за целта.

За всички тях Пъйнев е много повече от директор – учител, филолог, общественик и вдъхновител на поколения ученици. „С поетичната си душа, човечност и мъдрост той остави трайна следа в историята на училището и в сърцата на всички, които са имали щастието да го познават“, добави Кюркчиева.

ПГСАГ „Кольо Фичето“ с гордост и признателност училището подкрепя тази кауза, вярвайки, че кабинетът ще съхрани паметта и вдъхновението на един изключителен човек и ще дари на бъдещите поколения ново пространство за творчество, знание и любов към словото, смятат от ръководството на училището.

Кабинетът ще бъде динамично пространство, където ще се срещнат и хармонично ще съжителстват иновативното и модерно днес и ценното, изпитано вчера. Дигитални ресурси и интерактивни технологии ще бъдат вплетени с класически литературни произведения и утвърдени педагогически методи, създавайки богата и многостранна образователна среда. Този кабинет ще бъде място, където учениците ще имат възможността да се потопят в завладяващия свят на книгите, да водят смислени дискусии и да развиват своите аналитични и творчески способности.