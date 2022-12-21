Дни преди Рождество станаха ясни победителите в Националния конкурс за православна поезия и проза

Дни преди коледните празници бяха обявени победителите от тазгодишното издание на Националния конкурс за православна поезия и проза „Рождество на Спасителя“. Организира се от ЦПЛР – Бургас, Регионалното управление на образованието и местната община, Сливенската митрополия, Националния дворец на децата и МОН. Конкурсът е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси.

В раздел „Поезия“ победител в първа възрастова група (I – IV клас) е Давид Райков (II клас, Начално училище „Братя Миладинови“ – село Кръстина, община Камено). Поощрение е присъдено на Касия Цветанова (СУ „Димитър Благоев“ – Провадия).

Във втора група (V – VII клас) награда за най-масово участие получават ученици от VI клас от ОУ „Любен Каравелов“ – Бургас. Първото място поделят Елена Пенкова (V клас, ОУ „Ст. Михайловски“ – Пловдив) и Елица Леонова (VII клас, ОУ „Проф. Марин Дринов“ – Кюстендил). Втора е Ния Мастикова (VБ клас, ОУ „Любен Каравелов“ – Бургас). Трети са Ванеса Кръстева (VI клас, ОУ „Неофит Рилски“ –

с. Ягодово, област Пловдив) и Александра Стоева (V клас, ОУ „Л. Каравелов“ – Бургас).

Поощрение получават Илиана Владикова (ОУ „Христо Ботев“, кв. „Долно Езерово“ – Бургас), Йордан Ганев (ОУ „Николай Петрини“ – Ямбол) и Ния Найденова (ОУ „Христо Никифоров“ – Ловеч).

В групата VIII – XII клас е присъдено едно трето място на Ивелин Иванов

(XБ клас, ЕГ „Васил Карагьозов“ – Ямбол). Поощрение е присъдено на Венцислав Йосифов (ЦПЛР – Бургас), Милена Миланова (ЦПЛР – УО, Перник) и Иван Александров (X клас, Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“).

В раздел „Проза“ (есе, приказка или разказ) първи

в групата I – IV клас е Христо Вълев (IV клас, НБУ „Михаил Лъкатник“ – Бургас), следван от Рая Влайкова (II клас, ОУ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен) и Ангел Янков (II клас, НУ „Братя Миладинови“ – с. Кръстина, общ. Камено). Поощрение получава Теодор Стоянов (ЛК „Касталия“, ЦПЛР – ОДК, Варна). За най-масово участие са отличени ученици от литературен клуб „Касталия“ при ЦПЛР – ОДК, Варна.

В групата V – VII клас победители са Бейхан Ангелов (VI клас, ОДК, Стражица) и Валерия Вълкова (V клас, ОУ „Христо Ботев“ – Черноморец). Второто място поделят Елица Леонова (VII клас, ОУ „Проф. Марин Дринов“ – Кюстендил) и Мартин Пейчев (VI клас, ОУ „Хрис-

то Ботев“ – кв. „Долно Езерово“, Бургас). Трети са Кристина Велчева (VII клас, ОУ „Христо Смирненски“ – Карнобат), Никол Йотова (VII клас, ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен) и Мария Маринова (VI клас, ОУ „Хр. Никифоров“ – Ловеч). Поощрени са Лиа Неделчева (СУ „Хр. Ботев“ – Карнобат) и Николай Василев (ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Кичево).

В трета група (VIII – XII клас) първи е Жоро Маринов (IX клас, Търговската гимназия – Бургас). Втора е Петя Кушлева (IX клас, ЕГ „Пловдив“ – Пловдив). Третото място е за Мариела Иванова (ЕГ „Васил Карагьозов“ – Ямбол) и Теодора Василева (СУ „Христо Ботев“ – Враца).

В групата за студенти победител е Десислава Шамова (Великотърновски университет), следвана от Катерина Кацарова

(НСА „Васил Левски“).

Призьорите получават отличията си на церемония в Културния център „Морско казино“ в Бургас.