Близо 1500 творби са получени за XVI международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ – Хасково 2025. Организира се от Компютърна школа „Вале“ с ръководител Людмила Стайкова към ОНЧ „Заря 1858“ – Хасково, читалището, фондация „Еврика“ и местната община. Провежда се за поредна година под патронажа на Мария Габриел – президент на Института „Робер Шуман“ – Будапеща (RSI).

Медиен партньор на конкурса е Националното издателство „Аз-буки“.

Жури с председател Григор Цанков – изпълнителен директор на фондация „Еврика“, и членове Никола Георгиев – софтуерен инженер, и Милена Венева – специалист по приложна математика, разглежда получените 671 рисунки, 803 колажа и 243 творби от чужбина.

В категория „Рисунка“

в първа група (4 – 5 години) златен медал е присъден на Никол Илиева (5 г., ДГ „Европейчета“, Враца). В групата 6 – 7 години отличието получават Русалия Миленова и Димо Димов (7 г., КШ „Вале“, Хасково). Сребърният медал е за Катерина Нацкова (6 г., ДГ „Европейчета“, Враца), а бронзов получават Михайло Соколов (7 г., СУ „Любен Каравелов“, Варна) и Олександр Уманов (6 г., СУ „Любен Каравелов“, Варна).

В трета група (8 – 10 години) златно отличие се присъжда на Ахмед Хашим и Яна Янкова (9 г., КШ „Вале“, Хасково). Сребро получава Дивна Железчева (10 г., НУМСИ, Бургас), а бронз – Крисия Иванова (10 г., ОДК, Силистра) и Кайла Хашим (10 г., КШ „Вале“, Хасково).

В групата 11 – 12 години златното отличие печелят Никол Йорданова (11 г., МЦ „Захари Стоянов“, Добрич) и Никола Делчев (11 г., КШ „Вале“, Хасково). Сребърен медал получават Красимира Вълчева (11 г., НУПИД, Казанлък) и Адел Касим (11 г., КШ „Вале“, Хасково). Бронзът отива при Диана Златанова (12 г., СУ „Георги Бенковски“, Пазарджик) и Ясмин Мюмюн (12 г., КШ „Вале“, Хасково).

В групата 13 – 14 години първенец е Мине Рамис (13 г., СУ „Любен Каравелов“, Добрич) пред Елена Попова и Ирен Шибилова (14 г., КШ „Вале“, Хасково). Трети се нареждат Николай Янчев (14 г.) и Десислава Колева (13 г.) от СУ „Любен Каравелов“, Варна.

В групата 15 – 17 години златни медалисти са Елица Генчева (16 г., МЦ „Захари Стоянов“, Добрич) и Гергана Пенкова (15 г., , КШ „Вале“, Хасково). Сребърно отличие заслужават Деница Димитрова (17 г., ПМГ, Кюстендил) и Александрина Желязкова (17 г., ЕГ „Васил Карагьозов“, Ямбол). Бронзови медали получават Синем Джалилова (17 г., ПГИИ, Търговище) и Теодор Николов (16 г., КШ „Вале“, Хасково).

И при най-големите победители са Мая Тодорова (20 г., Великотърновски университет) и Мартина Войчева (18 г., КШ „Вале“, Хасково). Сребърен медал е присъден на Сара Мирчовска (19 г., Югозападен университет), а бронзов – на Стоян Челебиев (21 г., Национална художествена академия, Филиал Бургас).

В групата на деца със специални образователни потребности златно отличие получава Никола Георгиев (9 г., КШ „Вале“, Хасково).

В категория „Колаж“

в групата 6 – 7 години първенец е Димо Димов (7 г., КШ „Вале“, Хасково), следван от Русалия Миленова и Ивана Чакърова (7 г., КШ „Вале“, Хасково).

В групата 8 – 10 години печели Ивайла Делиева (10 г., КШ „Вале“, Хасково). Със сребърен медал е Лъчезар Топалов (10 г., КШ „Вале“, Хасково), а с бронзов – Йоанна Гавазова (10 г., ОУ „Димитър Талев“, Пловдив).

В групата 11 – 12 години златното отличие отива при Матей Полендаков (12 г., ЦПЛР, Троян). Сребърен медалист е Ясмин Мюмюн (12 г., КШ „Вале“, Хасково), а бронзов – Аслан Тиаги (12 г., ОДК, Несебър).

В групата 13 – 14 години златен медал получава Христина Янкова (14 г., ПГДС „Цар Иван Асен II“, Хасково), сребърен – Мартина Георгиева (13 г., ОУ „Иван Хаджийски“, Троян), а бронзов – Кирил Киров (14 г., ПГИИ, Търговище) и Димитър Василев (14 г., СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Пловдив).

В групата 15 – 17 години победители са Васил Чолаков (17 г., СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Пловдив) и Ясен Янчев (15 г., КШ „Вале“, Хасково). Сребърни медалисти стават Рая Петрова (17 г., СУ „Летец Христо Топракчиев“, Божурище) и Василена Симеонова (16 г., ПМГ, Кюстендил). Бронзови отличия печелят Илия Маринов (17 г., СУ „Васил Левски“, Троян) и Сезен Неждет (17 г., ПГДС, Хасково).

В групата 18 – 27 години първенец е Йоана Катарджиева (18 г., СУ „Летец Христо Топракчиев“, Божурище). Сребърни медалисти са Даниел Христов (18 г.) от същото училище и Мартина Войчева (18 г., КШ „Вале“, Хасково). Бронзов медал печели Стратимира Боянова (18 г., ПМГ, Кюстендил).

В групата на деца със специални образователни потребности златен медал получават Никола Георгиев (9 г., КШ „Вале“, Хасково) и Кристиян Василев (17 г., СУ „Св.св. Кирил и Методий“, Пловдив).

В надпреварата за творци от чужбина в категория „Рисунка“

в групата 6 – 7 години печелят Василие Вучкович и Теодора Апроцович (ОУ „Ратко Зарич“, Никшич, Черна гора). В групата 8 – 10 години начело е Богдан Перович (8 г., ОУ „Ратко Зарич“, Никшич, Черна гора). В групата 11 – 12 години златният медал е за Ева Карпенко (Днепровски лицей, Украйна). В групата 13 – 14 години победители са Тимофей Красин (Днепровски научен лицей по информационни технологии) и Ева Анастасовска (ООУ „Кирил Пейчинович“, Скопиe, РС Македония). В групата 15 –17 години печели Мария Русакова (Днепровски научен лицей по информационни технологии). В групата 18 – 27 години златно отличие е присъдено на Роман Дземчик (Национален технически университет – Виница, Украйна).

В категория „Колаж“

в групата 8 – 10 години сребърно отличие получава Сара Колодезни (ООУ „Панко Брашнаров“, Велес, РС Македония). В групата 15 – 17 години златен медал е присъден на Даря Пронина (Днепровски лицей № 22, Украйна). И при най-големите победител е Максим Инанишен (Национален технически университет във Виница, Украйна).

Отличените получават наградите си в края на април на церемония в Дома на техниката в Хасково, където е открита и изложба с творби от Конкурса.