В този брой в. „Аз-буки“ отива на гости на ДГ №45 „Алиса“ в кв. „Банишора“ в София. През настоящата учебна година децата в нея са 111, разпределени в четири групи.

През 2025 г. градината отбелязва своята 60-годишнина с голям концерт в кинотеатър „Освобождение“. На сцената излизат всички нейни възпитаници. С много артистичност, трепети и с красиви сценични костюми малчуганите представят пред публиката въздействащи песни и танцови хореографии, създадени от техните учители.

На сцената по време на празника „Детска градина „Алиса“ – Свят на чудесата“ излиза и един бивш възпитаник на детската градина – Михаела Маринова, която днес е сред най-разпознаваемите гласове на българската поп музика. Водещи на събитието са българският театрален и филмов актьор Христо Гърбов и учителката от детската градина Цветанка Христова.

Дея ЛЮБОМИРОВА

В ДГ №45 „Алиса“ настъпи цветна и весела седмица под мотото „Ние сме различни, но заедно“. Малките възпитаници се включиха в игрите и инициативите на проекта „Учим се да бъдем заедно“. В него най-активни са децата от групите „Умничета“ и „Шампиони“, а в някои от дейностите – и всички възпитаници на детската градина.

Проектът, насочен към превенция на детската агресия,

се реализира съвместно от деца от втора и трета група и учителите им Цветанка Христова, Кристияна Ангелова, Ралица Плявова и Татяна Плугарска.

Чрез игри, изкуство, театър и споделени преживявания малчуганите правят първите си важни крачки към разбирането и приемането на другия, към емпатията, сътрудничеството и взаимопомощта.

„Идеята за този проект започва от децата. Те бяха чули песента „Хайде: По-добри“ в изпълнение на Орлин Павлов, Михаела Филева, Ненчо Балабанов, Вирджиния Събева GINI, Александър Георгиев A.L.E.K.S. и много им е харесала. В началото госпожата си помислила, че децата няма да могат да научат текста и да я изпеят, но когато предположила, че няма да се справят, те решават да ѝ покажат, че могат. И така се случи!“, разказва за „Аз-буки“ директорката на ДГ „Алиса“ в София – докторът по педагогика Стефка Колева.

Екипът решава да покани певеца и актьор Орлин Павлов на гости в градината да се включи в Седмицата на заедността и да изпълни заедно с децата песента.

Посланието ѝ е силно и много въздействащо. „То е за заедността и за това, че е естествено да приемаме различните от нас“, обяснява тя. Педагозите определят проекта „Учим се да бъдем заедно“ като едноседмично пътешествие в света на игрите и изкуствата, чрез което децата ще научат най-важното, а именно как да бъдат заедно и добри един с друг.

„Вярваме, че именно това е правилният начин да изградим у тях умения за общуване и приемане, и да ги предпазим от агресивно поведение“, посочва д-р Колева.

Първият ден от Седмицата на заедността преминава под мотото „Заедно в цветно“. Началото е поставено с рисуване, защото цветовете и линиите са най-разбираемият език на детската душа. Чрез своите рисунки децата изразяват своите страхове, радости, мечти и надежди, а понякога дори и малките конфликти, които преживяват във всекидневието си.

Целта на педагогическия екип е не просто да бъдат изпълнени планирани дейности, а да се създаде усещането у всяко дете, че е разбрано, значимо и че има свободата да изразява себе си.

В проекта смело се включват и най-малките – децата от първа група „Многознайко“, които с боички и сръчни отпечатъци от ръчички превръщат белите тениски в истински художествени платна, под ръководството на Валентина Арсова и Светлана Атанасова.

Следващият ден от инициативата преминава под мотото „Различни сме, но сме добри!“. Педагозите и децата от групите „Умничета“ и „Шампиони“ представят настолен театър по историята на единственото по рода си различно животно – Забдерфилио. То е напълно измислено и съчетава в себе си елементи от различни животни. Театралната сцена оживява в ръцете на малките актьори и се превръща в истински урок по емпатия, толерантност и сплотеност. Тук и във всички следващи дейности се включват активно и по-големите – бъдещите първокласници от група „Звезди“ с учители Даниела Иванова и Свобода Карчева.

Седмичното приключение донася най-голямата емоция, когато специален гост в детската градина е любимият на малки и големи Орлин Павлов. Децата го посрещат не като звезда, а като „батко Орлин“ – приятел с голямо сърце и искрена усмивка. Наречен от екипа на градината „Посланик на добротата“, той се включва в творческите дейности и заедно с децата създава рисунки, изпълнени с приятелство и споделеност.

И заедно с децата доказва, че изкуството е универсален език, който обединява човешките сърца – независимо от възраст, различия и роли.

Работата по проекта продължава, като чрез игра децата се учат да приемат себе си и тези около тях. Чрез директно преживяване, което наричат „Аз съм ти, ти си аз“, те обуват обувките, в случая – пантофките на друго дете от групата. Педагозите умело насочват вниманието на децата към преживяванията и усещанията на другия и към разбирането на този отсреща.

„Седмицата на заедността“ завършва с още един силен и емоционален акцент – четене на детската книга „Вълшебните обувки на Кая“ на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“. Историята прочете авторът Диляна Кочева, която чрез приказката разказва за приемането на различията, за смелостта да бъдеш себе си, и за силата на подкрепата. Книгата по достъпен и вълшебен начин въвежда децата в темата за различието, показвайки, че това, което ни прави различни, всъщност ни прави специални.

Така посланията на Седмицата на заедността получават своя естествен и топъл завършек – чрез слово, съпреживяване и споделена емоция. Защото заедността не е еднократно събитие, а път, по който децата се учат да вървят – с разбиране, доброта и отворени сърца.

Част от политиката на ДГ „Алиса“ е развитието на социално-емоционалните умения на децата и превенция на агресията.

„Ранното детство е времето, в което се поставя основата на човешките ценности – как общуваме, как приемаме другия и какви хора ще бъдем. Затова се стремим да дадем на децата ценни уроци по доброта и приемане“, посочва директорката д-р Стефка Колева.

Разказва, че във всичко, което правят, срещат съдействието и подкрепата на родителите. И те често се обръщат към екипа с думите: „Невероятно е, че това се случва в детската градина“ .

„И най-важното е, след това децата коментират у дома с близките си всичко, на което ги учим тук, и пренасят тези уроци и в семейната среда“, завършва д-р Колева.