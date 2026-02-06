Европейската комисия прие предварително становище, че платформата TikTok е в нарушение на Акта за цифровите услуги поради своя предизвикващ пристрастяване дизайн. Това включва функции като безкрайно превъртане, автоматично възпроизвеждане, насочени известия и силно персонализирана система за препоръчване, съобщават от Еврокомисията.

Предварителните констатации на Комисията са част от производството за разследване на спазването от TikTok на Акта за цифровите услуги, започнало на 19 февруари 2024 г. Те не предопределят резултата от разследването.

Предварителното разследване на Комисията показва, че TikTok не е оценила по подходящ начин как характеристиките, водещи до пристрастяване, биха могли да навредят на физическото и психическото състояние на потребителите, включително малолетните и непълнолетните лица и уязвимите възрастни.

Например, като постоянно „възнаграждават“ потребителите с ново съдържание, някои характеристики на дизайна на TikTok подхранват желанието да се продължи превъртането в режим „на автопилот“. Научните изследвания показват, че това може да доведе до натрапчиво поведение и да намали самоконтрола на потребителите.

Освен това в своята оценка TikTok пренебрегна важни показатели за натрапчиво използване на приложението, като например времето, което непълнолетните прекарват в TikTok през нощта, честотата, с която потребителите отварят приложението, и други показатели, смятат от ЕК.

TikTok, изглежда, не успява да приложи разумни, пропорционални и ефективни мерки за смекчаване на рисковете, произтичащи от неговия пристрастяващ дизайн, се посочва още в съобщението на Еврокомисията.

Например настоящите мерки по отношение на TikTok, по-специално инструментите за управление на екранното време и инструментите за родителски контрол, изглежда, не намаляват ефективно рисковете, произтичащи от пристрастяващия дизайн на TikTok.

Инструментите за управление на времето не изглеждат ефективни, за да позволят на потребителите да намалят и контролират използването на TikTok, защото те са лесни за отхвърляне и въвеждане на ограничено триене.

По подобен начин родителският контрол може да не е ефективен, тъй като изисква допълнително време и умения от родителите за въвеждане на контрола.

На този етап Еврокомисията смята, че TikTok трябва да промени основния дизайн на своята услуга. Например чрез деактивиране на ключови функции, водещи до пристрастяване – като например „безкраен скрол“ с течение на времето, прилагане на ефективни „паузи за екранно време“, включително през нощта, и адаптиране на системата за препоръчване.

Предварителните становища на Комисията се основават на задълбочено разследване, което включва анализ на докладите за оценка на риска на TikTok, вътрешни данни и документи и отговорите на TikTok на множество искания за информация, преглед на задълбочените научни изследвания по тази тема и интервюта с експерти в множество области, включително поведенческа зависимост.

TikTok има възможност да упражни правото си на защита. Платформата може да разгледа документите от преписката по разследването на Комисията и да отговори писмено на предварителните констатации на Еврокомисията. Успоредно с това ще бъдат проведени консултации с Европейския съвет за цифровите услуги.

Ако становището на ЕК, в крайна сметка, бъде потвърдено, Комисията може да издаде решение за неспазване, което може да доведе до глоба, пропорционална на естеството, тежестта, повторяемостта и продължителността на нарушението, и да достигне до не повече от 6% от общия годишен световен оборот на доставчика.