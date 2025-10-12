В този брой „Аз-буки“ гостува на Средно училище „Христо Ботев“ в Долни Дъбник. В него се обучават ученици от V до XII клас, а удостоверение за завършен начален етап на основно образование децата получават от началното училище в града – „Св. св. Кирил и Методий“. Необходимостта от адаптация на децата при преминаването им от начален към прогимназиален етап на обучение, както и все по-честите негативни прояви в поведението на учениците са част от причините, поради които екипът на СУ „Христо Ботев“ решава да разработи проект по много интересна и в същото време изключително полезна иновация – „СУ „Христо Ботев“ – нашата академия за социално-емоционални умения“.

Заниманията по социално-емоционални умения ще се провеждат в часа на класа и ще обхванат учениците от V до X клас. Иновацията е одобрена от Министерството на образованието и науката и от тази учебна година школото за втори път е в Списъка на иновативни училища за период от четири години (2025 – 2029). Предишната иновация е в областта на екологичното образование.

„Провокирани от все по-честите прояви на емоционални изблици и опити за вербална и физическа агресия сред подрастващите, решихме да направим Академия за социално-емоционални умения в нашето училище“, разказва пред „Аз-буки“ Тошко Гетов, директор на СУ „Христо Ботев“ в Долни Дъбник.

Идеята е децата да развият ценни умения, които да им помогнат в живота, като се научат как да разбират и управляват емоциите си,

как да си поставят и да постигат целите си, как да взимат отговорни решения и да застават зад действията си, как да общуват с останалите и да се научат да приемат и уважават различните от себе си.

„Започвайки от най-малките ученици – петокласниците, с времето ще надградим постигнатото. За тези деца е нужен адаптационен период. Те не само преминават от начален към прогимназиален етап, но и сменят сградата и променят обстановката. Така че при нас адаптационният процес е доста по-сложен, отколкото в другите училища и стресът за учениците – в пъти по-голям“, обяснява моят събеседник.

Точно затова педагозите от двете училища поддържат постоянна комуникация, провеждат и различни гостувания един на друг, за да могат да се опознаят учители и ученици.

Екипът на СУ „Христо Ботев“ си е поставил за цел още с постъпването в училището да научи децата как да познават себе си – кои са силните и кои са слабите им страни, и да им помогнат да ги разпознават. „Но може би днес най-важното умение е как да могат да управляват емоциите си. И то не само своите собствени, но и тези на своите връстници“, обяснява Гетов.

Директорът разказва, че се чувства обезпокоен от все по-честата поява на клипове в медиите и социалните мрежи, които показват физическа агресия сред деца.

Точно затова е на мнение, че училището, като институция, трябва да обърне внимание и на другата си функция – възпитателната, а не само на образователната.

На въпроса къде според него се корени проблемът, Гетов отговаря: „В основата на всяко възпитание е семейството. Излизайки от къщи, децата повтарят модела на поведение, който са видели у дома“. Друг е моментът, че децата прекарват все повече време пред екраните и сами отказват да общуват с останалия свят, живеейки в свой собствен. Това също води до проблем при усвояването на социално-емоционалните умения, в частност и комуникационните умения на децата.

„Учениците при нас постъпват с различен статус, възпитание и характер. Ролята на училището е да се опита да направи тези деца достойни личности и граждани на света. Опитваме се да им повлияем, доколкото можем“, обяснява той.

И за да бъде подготвен екипът за преподаване на социално-емоционални умения, учителите са преминали обучение по темата.

Сега всички те са готови да работят с децата, разпознавайки бързо още първите сигнали за проблем или нужда от помощ.

„Насочихме се първо към себе си – да се обогатим и да повишим квалификацията си в сферата на социално-емоционалните умения и чак тогава да я прилагаме към децата. Така че екипът ни е напълно готов за иновацията“, споделя директорът.

В училището се обучават 165 ученици, разпределени в осем паралелки – по една във всеки клас от V до XII клас. Школото разполага с модерна база – два кабинета по ИТ, кабинет по природни науки, мултимедийна зала, стая за занимания по интереси в групи за целодневна организация на учебната дейност, като в коридорите на сградата отскоро има и много хубави кътове за четене. С нетърпение всички очакват врати да отвори новият STEM център. В него ще се провеждат часовете не само по математика и природните науки, но и по английски език.

Традиционно след VII клас предлагат профилирана подготовка „Икономическо развитие“.

„Избрахме точно този профил по много причини. От една страна, благодарение на него успяваме да удовлетворим разнообразните интереси на децата, а от друга – им предоставяме комплексни знания за упражняването на различни професии“, уточнява моят събеседник. Точно това правят немалка част от възпитаниците им – продължават обучението си във висше училище в страната.

Екипът работи активно и за повишаване на образователните резултати на учениците, както и за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на децата с цел преодоляване на обучителните затруднения и/или подкрепа на потребности, както и за намаляване риска от отпадане от училище.

„В последните години наблюдавам и една отрицателна тенденция – някои от децата не продължават образованието си след X клас. Причините за това са различни – за някои не е нужно да продължат да учат, други заминават за чужбина, а трети искат само да вземат шофьорска книжка“, казва той.

Обикновено паралелката в XII клас е с около 10 – 15 ученици.

„И от тях, ако няколко гимназисти не успеят да вземат държавния зрелостен изпит след XII клас, средният процент на успеваемост изглежда понякога стряскащо. А истината е, че през последните няколко години имаме много високи резултати на втория ДЗИ, но на фона на останалото добрите оценки остават незабелязани“, отбелязва директорът.

Гетов дава и конкретни примери. През учебната 2024/2025 г. от пет ученици, явили се на изпит по английски език двама са с отлична оценка, като едната е 6.00. А през учебната 2023/2024 г. имат отлична оценка по математика и английски език на изпитите в XII клас. Отличен резултат на ДЗИ по английски език е показал един зрелостник и през учебната 2022/2023 година.

„Така че тук вече говорим за крайности. Реално, имаме много добри резултати, показани от децата, и много слаби – от ученици, които обикновено неглижират образователния процес“, казва той. На мнение е, че всичко това е в резултат на обучението от разстояние в електронна среда по време на пандемията. „Днес берем плодовете на онлайн обучението“, обобщава той. Категоричен е, че този модел на обучение е напълно неефективен: „Едно е да гледаш детето в очите в час и съвсем друго е да хитрува зад монитора у дома“.

Опитвайки се по всякакъв начин да ограничат екранното време на учениците си, училището им предлага голямо разнообразие от извънкласни занимания.

Учениците от клубовете „Млад журналист“ и „Рекламен дизайн“ списват училищен вестник, който отрязва най-важните моменти от живота в школото.

За децата с изявен интерес към природните науки е сформиран клуб „Медицината през моите очи“. „Този клуб е напълно нов и през настоящата учебна година се провежда за първи път“, обяснява директорът. Преди това е имало групи за занимания по интереси, профилирани в различните предмети от областта на природните науки като химия, физика и биология.

От тази година имат нов клуб по интереси и в областта на изкуствата – „Пейте с нас“. А ресурсният учител Невена Делчева ще води часовете в литературния клуб „От сърце в думи“.

По НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2025/2026 г. училището е одобрено по модул 3. „Изкуства и спорт за ученици със специални образователни потребности“.

„С предлагането на различни клубове и агитирането на децата да се включат в тях, стимулираме заложбите им и развиваме таланта им. Основната ни цел е да осигурим съществуването на клубовете и да убедим децата, че тяхното участие е от полза и за тях, и за училището“, завършва моят събеседник.

Директорът изрази своята благодарност към екипа си за отговорността, усилията и всеотдайността, които влагат в работата си, за подкрепата, която получава от колегите си. Уверен е, че с този екип училището ще постигне целите си.