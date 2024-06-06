19-ят детски ромски фестивал „Отворено сърце“ събра във Велико Търново над 1500 деца от повече от 100 училища, младежи от доброволчески групи, учители, родители и гости от цялата страна. Двудневният форум, организиран от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ в партньорство с местната община, потопи града в цветове, музика и дух на толерантност и единство.