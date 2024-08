Съюзът на физиците в България и фондация „Еврика“ организират национален конкурс за есе 2024 г. Темата, по която писаха ученици и студенти от цялата страна, е „Физиката в моя свят“. В Конкурса се включиха 120 участници – ученици от 36 основни и средни училища и студенти от три висши училища, които в три възрастови групи представиха своите виждания по темата на Конкурса. Есетата са оценени от жури и са представени на Младежката научна сесия в рамките на 52. национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема „Образованието по физика и дигиталните технологии“.

Медиен партньор на форума е Националното издателство „Аз-буки“.

По традиция вестник „Аз-буки“ публикува отличените творби в няколко поредни броя.

Наука, която ни кара да мечтаем

Василена Михайлова – VII клас, III място

ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дупница

Научен ръководител – Райна Александрова

Без физиката повечето от нещата, които правим в настоящето, нямаше да са възможни. Без великите открития на гениални учени като Архимед, Галилео Галилей, Исак Нютон, Алберт Айнщайн, Мария и Пиер Кюри светът нямаше де е така интересен, нямаше да сме достигнали нови светове извън планетата Земя!

Всички приспособления, с които си служим ежедневно, са създадени от учени, чиято идея е била да улеснят всекидневието ни, да облекчат страданията на болните, да намерят нови хоризонти на човешката мисъл.

Сигурна съм, че като по-малки всички сме мечтали и сме си представяли как в бъдещето ще имаме летящи коли, ще се телепортираме, ще се издигаме във въздуха, ще имаме дрехи, които променят цвета си, за да се съчетаят перфектно с обувките ни. Е, някои от тези „шантави“ идеи на човечеството вече са реалност, като чип в човешкия мозък, чрез който може да управляваш други устройства чрез мисъл, както доказа Илон Мъск заедно с екипа си. Или соларните пътища в Нидерландия, които произвеждат електричество, като събират слънчева енергия през деня, а през нощта захранват уличното осветление. Подово отопление и парапети, които се загряват. Сензори в дрехите ни, които следят жизнените показатели и сканират нашето ДНК и клетките ни за най-малките признаци за опасности, благодарение на което продължителността на живота нараства. Правят се обиколки около земното кълбо с ракети, совалки, космически кораби. А други нововъведения все още се разработват или само се мечтае за тях. Например гардероб, който всяка жена иска да притежава, който съчетава дрехите вместо нея. Кухня, управлявана с гласово командване. Тя ще може да отваря фурната, да пуска абсорбатора и чешмата сама. Интернет ще може да бъде в контактните ни лещи. Мрежата ще може да разпознава лица и да показва биографичните им данни, дори да превежда казаното от други чрез субтитри. Автомобилите ще бъдат на автопилот и електрически. За нас, учениците, ще бъде сбъдната мечта, ако вместо тежките раници с учебници имаме вградени в чина таблети и очила за виртуална реалност, чрез които да преживяваме битките, за които учим, да виждаме далечните космически обекти, да правим пътуванията, които не можем да си позволим. Ще имаме роботи, лекарства, за които трудно лечимите болести днес са проблем, но в бъдеще – не.

Почти всичко, което сме постигнали чрез физиката, е резултат от откритите закони на светлината, Закона за гравитацията, Закона на Ом и множество други закономерности. Когато танцувах като гимнастичка, усещах земното притегляне, но заедно с това се реех като волна птица. Може би така са се чувствали откривателите. Бих искала да преживея тяхното чувство!

* * *

Епоха на магнетизма

Емилия Христова – V клас, III място

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Габрово

Научен ръководител – Пенка Христова Йотева

„Физиката е наука, която изучава най-простите

и същевременно най-общите закономерности на природните явления, свойствата

и строежа на материята и законите на движението ѝ.“

А. М. Прохоров

Физиката е една от най-старите области на познанието и има огромно значение в съвременния свят. За първи път терминът „физика“ е използван от древногръцкия философ и учен Аристотел през IV в. пр.н.е. Думата физика идва от гръцката дума ἡ φύσις, която означава „природа“.

Появата на физиката като самостоятелна наука е резултат на Научната революция от XVI – XVII в. В началото на XVII в. работи Галилео Галилей, въвел експерименталния метод, а Исак Нютон става основоположник на класическата физика. Възможен ли е свят без физика? Какво ще кажете за гравитацията? Физиката е природна наука, която изучава фундаменталните закони на природата. Заедно с това физиката служи за основа на съвременния научно-технически прогрес.

Развитието на съвременната електроника, особено на най-перспективния ѝ отрасъл – микроелектрониката, поставя пред физиката на твърдото тяло, магнетизма и физиката на ниските температури задачата за изучаването на различни нови ефекти и явления.

Съвременния физик теоретик Мичио Каку в своята книга „Физика на бъдещето“ представя своите предположения докъде ще се развият технологиите и как ще повлияят на човешкия живот до 2100 г. Каку предвижда до 2030 г. да има наномашини, пътуващи по кръвоносните ни съдове, както и наночастицата – молекула, която да може да доставя противоракови лекарства до точно определено място и даден орган. Авторът прогнозира и създаването на квантови компютри. Най-революционното от всички твърдения за нанотехнологиите е създаването на репликатор, който чрез работата на трилиони, трилиони наноботи и сурови материали, които ние поставим, ще е способен да създадем каквото си пожелаем.

Сред решенията за глобалното затопляне Каку посочва изстрелване на ракети, натоварени със замърсители, които да отразяват слънчевата светлина обратно в Космоса и така да охладят планетата; засилване цъфтежа на водораслите, така че да поглъщат въглеродния двуоксид; втечняване на въглерода и отделянето му от околната среда; създаване на нови форми на живот, които да поглъщат огромни количества въглероден двуокис.

Далечното бъдеще Каку определя като епоха на магнетизма. Ако се открият свръхпроводници, които не се нуждаят от охлаждане и създават постоянни магнитни полета с огромна мощност, ще е възможно да имаме магнитни влакове и автомобили.

В прогнозите му от 2070 г. до 2100 г. се включват четенето на мисли, както и фотографирането на сънищата ни благодарение на функционален ядрено-магнитен резонанс. Това ще е възможно, при положение че ЯМР машините станат с размерите на клетъчен телефон. Според Каку ще се появят и голям брой роботи – доктори и медицински сестри. Според него технологиите няма да доведат до унищожаване на всички болести, но ще се развият геномната медицина, тъканното инженерство, използването на стволови клетки, регенеративната медицина. Най-интересното от гледна точка на познанието за човешката еволюция е, че ще можем да „възкресяваме“ изчезнали видове, като създаваме цял организъм само от генома му. Представете си само свят, в който може да „програмирате“ децата си и предварително да определите гените им. Свят, в който ще живеете много дълго, ще боледувате, но болестите ще бъдат засичани навреме и лекувани светкавично бързо благодарение на развитието на медицината, изкуствения интелект и нанотехнологиите. Автомобилните инциденти рязко ще са намалели, защото човешките грешки ще бъдат елиминирани от уравнението, когато става въпрос за коли без шофьори.

Най-важното е обаче, ако всички тези технологии се развият, може ли човек да ги използва само за добри цели, угодни на цялото общество? Ще спрат ли конфликтите? Ще започнем ли да живеем, така че да запазим планетата Земя като наш дом, или пък ще продължим да я замърсяваме и рушим?

Физиката е нашето минало, настояще и бъдеще за следващи открития в Космоса и извън него.

* * *

Физиката е начин на мислене

Ивет Петрова – VII клас, III място

СУ „Св. Климент Охридски“ – Варна

Научен ръководител – Павлина Георгиева

I study myself more than any other subject.

That is my metaphysics, that is my physics.

Michel de Montaigne

В това есе ще разгледам как физиката ще формира моето бъдеще, какво значение ще има за моята кариера и как може да промени света около мен.

Физиката се използва много в ежедневието ни. Където и да се обърнем, винаги има някакво явление, което се случва до нас. Навсякъде! Физиката е ключът към разбирането на природата и управлението на нещата, които съществуват около нас. Виждам я като основна полза в професионалния и личния ми живот. Сега сигурно първият ви въпрос е каква ще е професията ми. Да отговоря на този въпрос, е доста сложно, защото още не знам, но знам, че скоро ще разбера, но засега има още време. Ако трябваше да обясня за какво ще използвам физиката в професионалния си живот, ще кажа, че с помощта на основните принципи във физиката ще мога доста бързо да разбера напредващите технологии в нашия свят.

Личният ми живот? Лесен отговор. Физиката е още доста неизвестна за мен, не съм научила всичко каквото мога, но има още време. Нещата, които се случват около нас, се обясняват с помощта на физиката и аз не ги разбирам, карат ме да задавам въпроси, за да разбера повече. Любопитството нараства, ражда се различна гледна точка, търсене на отговори на въпросите ми. И колкото повече разбирам, толкова по-добре ще възприема света около мен.

Въпреки че физиката играе важна роля в моя живот, бъдещето дава място за безброй възможности за развитието на тази наука, нови методи, от които хората могат да се възползват. Тези, които изучават и работят в областта на инженерството, информационните технологии, енергетиката и много други области, използват физиката, която им е предоставена от велики учени, и аз мисля, че в бъдещето ще има все повече нови открития.

Физиката е ключова наука, която прониква във всеки аспект на нашия свят. От древността до съвремието физиката е играла роля в развитието на технологиите, нашето разбиране за Вселената и във формирането на нашите представи за основните закони на природата. За мен физиката не е просто наука, тя е начин на мислене, начин на разбиране на света и връзките между неговите компоненти.

Откритията и технологиите, които в бъдеще ще бъдат направени благодарение на физиката, ще променят начина ни на живот. Напредъкът в областта на информационните технологии, възобновяемата енергия и разширяването на познанията ни за Космоса ще променят света, в който живеем. Като човек, който ще израства в това ново поколение, съм нетърпелива да наблюдавам в каква посока ще се развие физиката.

Тази наука има потенциал да промени света за по-добро. Изобретенията и технологиите, които произлизат от физическите принципи, могат да решават глобални предизвикателства, като изменението на климата и енергийната криза. Същевременно изследванията в областта на астрофизиката могат да разкрият нови планети или дори живот извън Земята, което би променило нашето възприятие за мястото ни в Космоса.