Абрамова Оксана Федоровна

Волжский политехнический институт

Волгоградский государственный технический университет (Россия)

https://doi.org/10.53656/voc23-221prim

Аннотация. В последнее время в сфере образования довольно остро стоит серьезная проблема, связанная с мотивацией к обучению у школьников и студентов. Об этом свидетельствует статистика опросов учителей и родителей, которые схожи в том, что появилась тенденция к снижению мотивации по получению новых знаний у детей и подростков, что, в итоге, приводит к снижению общего уровня образования и подготовки специалистов в разных сферах В данной статье проводится анализ теорий мотивации, исследуются понятие геймификации и принципы ее использования в процессе обучения, а так же анализируется связь мотивации к обучению с геймификацией процесса. Авторы предприняли попытку выделить основные идеи исследуемых теорий мотивации и предложили варианты использования их при разработке программных продуктов для школ и высших учебных заведений.

Ключевые слова: геймификация; теории мотивации; образование; система электронного обучения; игровые технологии