Мариана Бошнакова

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – София

https://doi.org/10.53656/voc23-626form

Резюме. Формирането на географска култура у учениците, обединява в себе си географска грамотност, географска компетентност и модели на поведение в географското пространство за постигането на качествено географско образование. Географската компетентност съчетава географски знания, специфични географски умения, модели на разумно поведение, свързани с ценностно и емоционално отношение към проблемите на хората на Земята, човешките дейности и природната среда, пряко свързани с устойчивото развитие. Работата по проект е сложен методически инструмент, насочен към комплексни образователни цели, много подходящ за формиране на географска компетентност за устойчиво развитие. Проектите дават широка гама практически възможности за реализиране, голяма „свобода“ при работа на учениците. Резултатите от проектната дейност се мултиплицират в широк спектър от дейности и събития.

Ключови думи: географска компетентност; граждански компетентности; устойчиво развитие; модел на поведение; учебен проект; проектно базирано обучение