Повече от 1800 творби изп­ращат тази година участниците от България и Германия в XXII национална изложба-конкурс за живопис и приложни изкуства „Свети Трифон Зарезан“. Проя­вата, която се превръща през годините в емблема на Сунгурларе, се организира от ЦПЛР – ОДК, Сунгурларе, местната община, РУО – Бургас, Националния дворец на децата и МОН.

Конкурсът е посветен на традиционния празник на винаря – Трифон Зарезан,

и на Деня на община Сунгурларе, който се отбелязват на 14 февруари. Част е и от Националния календар на МОН за изяви на децата и учениците. Целта на проявата е да се съхранят и популяризират народните обичаи, свързани с митове и предания за плодородието, виното и винопроизводството у нас. В творбите за Конкурса участниците пресъздават обреди и ритуали за св. Трифон Зарезан от различни краища на България.

Журито присъжда специални награди – статуетки, на Анастасия Сандева (ЦПЛР – ЦПТРДБ, Благоевград) и Михаела Колева (СУ „Св. Климент Охридски“ – Ямбол), както и за цялостно творчество на СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица, и на ЦПЛР – Троян.

В първа възрастова група – I – IV клас, медали и първа награда за техните произведения в областта на изобразителните или приложните изкуства получават Мирена Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски“ – Добрич), София Касабова (ОДК – Ямбол), Аделина Иванова (ОУ „Кирил Христов“ – Стара Загора), Суде Юмерова (ЦПЛР – ОДК, Ардино), Бетина Атанасова (ОМЦ „Захари Стоянов“, Ателие „Стела и Дара“ – Добрич), Грета Богоева (ОУ „Георги Бенковски“ – Бургас), Румяна Гуглева (Младежки дом – Пазарджик), Хрисия Саханджиева (ИНУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Ямбол), Бориса Николова (МЦ „Захари Стоянов“, Арт клуб „Цветно“ – Добрич), Альоша Христов (ЦПЛР – ОДК, Сунгурларе), Мехмед Тефик (ЦПЛР – ЦРД, Враца), Божидара Кожухарова (ДАШ „Видима“ – Севлиево) и Елица Тотева (ЦПЛР – Стара Загора).

Втора награда е присъдена на Николай Милев (НБУ „М. Лъкатник“ – Бургас), Евгени Георгиев (ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“ – с. Кабиле), Дария Ковачева (ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Николаево), Антон Крушков (ОУ „Васил Левски“ – Златоград), Александър Иванов (ОУ „Христо Ботев“ – кв. „Долно Езерово“, Бургас), Никол Ангелова (НБУ „Михаил Лъкатник“ – Бургас), Мария Ковачева (СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе), Еслем Хасан (ОУ „Отец Паисий“ – с. Съединение), Нели Георгиева (ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас), Блага Аврамова (СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново), Дуру Билезерова (ЦПЛР – ОДК, Ардино) и Николета Колева (ЦПЛР – ДК, Сливен).

Трета награда заслужават Симона Иванова (СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица), Таня Гавазова (ОУ „Христо Ботев“ – с. Лозарево), Весела Калоянова (ОУ „Кирил Христов“ – Стара Загора), Ваная Петрова (ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Велики Преслав), Красимир Жеков (НУКК – София), Никол Цветкова (ЦПЛР – ЦРД, Враца), Зейнеб Мустафа (ОУ „Христо Ботев“ – с. Лозарево), Виктор Йорданов (ЦПЛР – ОДК, Сунгурларе), Дилек Юмер (ОУ „Елин Пелин“ – Бургас), Радосвета Асенова (ЦПЛР – Котел) и Симона Дякова (ЦПЛР – Търговище).

Във втора група V – VIII клас, първенци са Алекс Димитров (БНУ „Аз съм българче“ – Бремерхафен, Германия), Йорданка Джурова (ЦПЛР – Елена), Елена Тодорова (25. ОУ „Д-р Петър Берон“ – София), Дефне Юсуф (ЦПЛР – ОДК, Кърджали), Михаела Валентинова (ПГТПП – Попово), София Пенчева (НЧ „Ангел Кънчев 1901“ – Русе), Никол Недялкова (ЦПЛР – ОДК, Ловеч), Вилияна Симеонова (ОУ „Проф. Марин Дринов“ – Кюстендил), Андрея Караславова (ЦПРЛ – ЦПТРДБ, Благоев­град), Николета Илиева (ОУ „Христо Ботев“ – с. Самуилово), Ванеса Динева (ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен), Петя Петкова (ЦПЛР – ДК, Сливен), Никол Младенова (4. ОУ „Иван Вазов“ – Монтана), Яна Ненова (ОУ „Св. Иван Рилски“ – Перник), Сиана Радева (ЦПЛР – ДК, Белово) и Мюзие Сюлейманова (СУ „Бачо Киро“ – Летница).

Втори се нареждат Виктория Страшникова (СУХНИ „Константин Преславс­ки“ – Варна), Аделина Петрова (ПМГ „В. Друмев“ – Велико Търново), София Ганина (ОДК – Пазарджик), Петя С. Георгиева (ОУ „Любен Каравелов“ – Бургас), Ивайла Савова (ДК, школа ВВ-АРТ – Севлиево), Пресияна Златева (ЦПЛР – Бургас), Мартин Симеонов (ЦПЛР – ЦРД, Плевен), Мария Загорняк (ШИИ „Арт Попово“ – Попово), Ивайла Димитрова (СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново), Теодора Маринова (ЦПЛР – Силистра), Преслава Пенева (ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица), Ванеса Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски“ – Ямбол), Виктория Карагьозова (ЦПЛР – ОДК, Ловеч), Никол Стоянова (ОУ „Васил Левски“ – с. Прилеп) и Юсра Юсеин (ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Иваново, обл. Хасково).

Трета награда получават Тейнур Солакова (ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Манолич), Ферхан Юмерчауш (ОУ „Васил Левски“ – с. Прилеп), Виктория Караджова (ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Елхово), Мирослав Иванов (ПГТЛП „Гоце Делчев“ – Благоевград), Кристиян Иванов (ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе), Радина Василева (1. ОУ „Христо Ботев“ – Търговище), Иглика Димитрова (ЦПЛР – Горна Оряховица), Александра Радева (ОУ „Иван Вазов“ – Провадия), Андрея Михайлова (НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен), София Димитрова (ОУ „Васил Априлов“ – Исперих), Павел Атанасов (ОУ „Васил Левски“ – Ловеч), Севда Чокмакова (ЧОУ „Димитър Екимов“ – с. Русаля), Дария Етова (НЧ „Любен Каравелов 1817“ – Куртово Конаре), Дарина Стойчева (НЧ „Васил Левски 1929“ – с. Прилеп) и Геро Тодоров (ОДК – Кюстендил).

В трета група – IX – XII клас, с първа награда са отличени Преслава Станева („Арт Попово“ – Попово), Теодора Цветанова (ПГТСД „Н. Хайтов“ – Варна), Деница Младенова (ЦМТ – Бургас), Симона Цанкова (Детска артшкола „Живопис“ – Казанлък), Виктория Василева (СУ „Константин Петканов“ – Бургас), Пламена Милева (СУ „Иван Вазов“ – Бургас), Виктория Донева (ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново), Ростислава Дренчева (ЦПЛР – ЦУТНТ, Разград), Елица Любенова (ЦПД – Брегово), Бени Петков (СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен), Катерина Пискова (МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив) и Илияна Трингова (31. СУЧЕМ „Иван Вазов“ – София).

Второто място е за Йоана Костадинова (СУ „Иван Момчилов“ – Елена), Теодора Николова (СУ „Цветан Радославов“ – Свищов), Ивайло Малчев (ЦПЛР – ЦРД, Разград), Елена Иванова (СУ „Отец Паисий“ – Враца), Александра Гъргова (СУ „Христо Ботев“ – Сунгурларе), Екатерина Георгиева (ГСАГД „Кольо Фичето“ – Ямбол), Лили Христова (НУМСИ „Проф. П. Владигеров“ – Бургас) и Добромир и Владимир Аврамови (СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Сатовча).

Трета награда получават Цветелина Деликостадинова (ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ – Пловдив), Цветелина Атанасова (ЦПЛР – ОДК, Кубрат), Биляна Малчева (ЦПЛР – ОДК, Ихтиман), Елиз Шериф (СУ „Отец Паисий“ – с. Люляково), Силяна Йорданова (ЦПЛР – ОДК, Радомир), Раян Купенов (школа „Живопис“ – Казанлък), Валентин Валентинов (ПГОТ „Христо Бояджиев“ – Плевен), Анка Черенска (ЦСОП – Ракитово), Никола Димитров (ЦПЛР – ОДК, Балчик), Веселина Ганчева (ОДК – Несебър), Стефани Петрова (НИПИД „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък), Кристиян Пейков (ПГТ „Алеко Константинов“ – Поморие), Мерткан Христов (ПГХТД „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Нови пазар) и Александра Иванова (ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново).