Редакционната колегия на списание

„Обучение по природни науки и върхови технологии“

на НИОН „Аз-буки“

за трета поредна година обявява

НАЦИОНАЛЕН Конкурс за научна статия

на тема „Природни науки и иновации в образованието“,

посветен на 133 години от рождението на Теодора Райкова-Ковачева

Краен срок за участие: 30.09.2026 г. (включително)

Националният конкурс за научна статия има за цел да насърчи научното мислене, да развие изследователските умения, да стимулира креативността и иновациите, да насърчи научноизследователската дейност в областта на природните науки и прилагането на нови методи, технологии и иновативни подходи в образованието, като по този начин популяризира науката, повиши академичната култура и предостави нови възможности, решения и перспективи за развитие.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

В конкурса могат да участват действащи учители от цялата страна, докторанти1, постдокторанти2 и млади учени от български висши училища и/или научни организации с научни статии в областта на образованието по природни науки и свързаните с него области за всички образователни нива – от ранното обучение по природните науки, средното и професионалното образование до висшето образование и обучението през целия живот.

Участието в конкурса е безплатно и индивидуално. Всеки участник може да представи не повече от една научна статия.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАУЧНИТЕ СТАТИИ

Научните статии, изпратени за участие в конкурса, трябва да са резултат от собствената творческа дейност на участника, да са написани лично от него и той да е единствен носител на авторските и сродни права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Не се допускат до участие и класиране статии, за които е установено плагиатство и/или ползване на генеративен изкуствен интелект (AI).

Научните статии, изпратени за участие в конкурса, не трябва да са:

представяни или разпространявани преди това в печатни, електронни или други медии, списания, издания;

участвали в други конкурси и/или аналогични форми на изява.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА НАУЧНИ СТАТИИ

Желаещите да участват в конкурса изпращат своите ръкописи по електронен път на следната електронна поща: science@azbuki.bg.

Изпратените ръкописи трябва да са структурирани и подадени съгласно указанията за структура на ръкописа, публикувани на електронен адрес: https://science.azbuki.bg/science-azbuki-bg/za-avtorite/.

Ръкописите се изпращат в word формат (.docx), придружени с научна автобиография и декларация за оригиналност, авторство и липса на плагиатство (по образец), която е неразделна част от Регламента.

Крайният срок за подаване на научни статии е 30.09.2026 г., като за валидни се считат постъпилите материали до 23:59 ч. на тази дата.

ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

До оценяване се допускат участниците, които отговарят едновременно на следните условия:

са подали научна статия, придружена с научна автобиография, в срока и по реда, определени в настоящия регламент;

представената научна статия отговаря на тематичния обхват и формалните изисквания на конкурса;

е подадена декларация за оригиналност, авторство и липса на плагиатство (по образец);

са изпълнени всички административни изисквания, посочени от организатора на конкурса.

ЖУРИ И ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването на допуснатите до участие научни статии се извършва от жури, определено със заповед на организатора, което се състои от нечетен брой членове с доказана научна компетентност в съответната област.

НАГРАДИ ОТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Организаторът присъжда следните награди:

първа награда: 500.00 евро;

втора награда: 300.00 евро;

трета награда: 150.00 евро;

специална награда: издание от списание „Обучение по природни науки и върхови технологии".

С участието си авторите предоставят на организатора правото да публикува отличените научни статии в списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“.

Победителите ще бъдат обявени на специална церемония, както и в изданията на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“.

С пълния текст на Регламента за организиране и провеждане на Националния конкурс за научна статия може да се запознаете на електронната страница на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“.

[1] „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“ , но не повече от 5 години след придобиването ѝ.

[2] „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.