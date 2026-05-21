Редакционната колегия на списание
„Обучение по природни науки и върхови технологии“
на НИОН „Аз-буки“
за трета поредна година обявява
НАЦИОНАЛЕН Конкурс за научна статия
на тема „Природни науки и иновации в образованието“,
посветен на 133 години от рождението на Теодора Райкова-Ковачева
Краен срок за участие: 30.09.2026 г. (включително)
Националният конкурс за научна статия има за цел да насърчи научното мислене, да развие изследователските умения, да стимулира креативността и иновациите, да насърчи научноизследователската дейност в областта на природните науки и прилагането на нови методи, технологии и иновативни подходи в образованието, като по този начин популяризира науката, повиши академичната култура и предостави нови възможности, решения и перспективи за развитие.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
В конкурса могат да участват действащи учители от цялата страна, докторанти1, постдокторанти2 и млади учени от български висши училища и/или научни организации с научни статии в областта на образованието по природни науки и свързаните с него области за всички образователни нива – от ранното обучение по природните науки, средното и професионалното образование до висшето образование и обучението през целия живот.
Участието в конкурса е безплатно и индивидуално. Всеки участник може да представи не повече от една научна статия.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАУЧНИТЕ СТАТИИ
Научните статии, изпратени за участие в конкурса, трябва да са резултат от собствената творческа дейност на участника, да са написани лично от него и той да е единствен носител на авторските и сродни права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Не се допускат до участие и класиране статии, за които е установено плагиатство и/или ползване на генеративен изкуствен интелект (AI).
Научните статии, изпратени за участие в конкурса, не трябва да са:
- представяни или разпространявани преди това в печатни, електронни или други медии, списания, издания;
- участвали в други конкурси и/или аналогични форми на изява.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА НАУЧНИ СТАТИИ
Желаещите да участват в конкурса изпращат своите ръкописи по електронен път на следната електронна поща: science@azbuki.bg.
Изпратените ръкописи трябва да са структурирани и подадени съгласно указанията за структура на ръкописа, публикувани на електронен адрес: https://science.azbuki.bg/science-azbuki-bg/za-avtorite/.
Ръкописите се изпращат в word формат (.docx), придружени с научна автобиография и декларация за оригиналност, авторство и липса на плагиатство (по образец), която е неразделна част от Регламента.
Крайният срок за подаване на научни статии е 30.09.2026 г., като за валидни се считат постъпилите материали до 23:59 ч. на тази дата.
ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
До оценяване се допускат участниците, които отговарят едновременно на следните условия:
- са подали научна статия, придружена с научна автобиография, в срока и по реда, определени в настоящия регламент;
- представената научна статия отговаря на тематичния обхват и формалните изисквания на конкурса;
- е подадена декларация за оригиналност, авторство и липса на плагиатство (по образец);
- са изпълнени всички административни изисквания, посочени от организатора на конкурса.
ЖУРИ И ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на допуснатите до участие научни статии се извършва от жури, определено със заповед на организатора, което се състои от нечетен брой членове с доказана научна компетентност в съответната област.
НАГРАДИ ОТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
Организаторът присъжда следните награди:
- първа награда: 500.00 евро;
- втора награда: 300.00 евро;
- трета награда: 150.00 евро;
- специална награда: издание от списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“.
С участието си авторите предоставят на организатора правото да публикува отличените научни статии в списание „Обучение по природни науки и върхови технологии“.
Победителите ще бъдат обявени на специална церемония, както и в изданията на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“.
С пълния текст на Регламента за организиране и провеждане на Националния конкурс за научна статия може да се запознаете на електронната страница на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“.
[1] „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“ , но не повече от 5 години след придобиването ѝ.
[2] „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.
Уважаеми читатели, в. „Аз-буки“ и научните списания на издателството може да закупите от НИОН "Аз-буки":
Адрес: София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5
Телефон: 0700 18466
Е-mail: izdatelstvo.mon@azbuki.bg | azbuki@mon.bg