Иван Русев

Икономически университет – Варна, БАН

На 25 и 26 септември 2026 г. в Историческия музей – Дряново, ще се проведе научна конференция на тема „Интеграция, протекционизъм, национализъм“. Съорганизатори на форума са Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) и Историческият музей – Дряново.

Историята на стопанското развитие е белязана от колебания между процесите на икономическа интеграция и тенденциите към протекционизъм и национална икономическа изолация. В различни исторически периоди държавите и обществата търсят баланс между отвореността към външни пазари и стремежа към защита на националното производство и икономическите интереси. Тези процеси са тясно свързани с развитието на националните държави, с формирането на икономически политики и с промените в международните икономически отношения. Интеграционните процеси често се разглеждат като двигател на икономическия растеж, търговско разширяване и технологичен обмен, но в същото време пораждат и реакции под формата на протекционистични политики, икономически национализъм и стремеж към ограничаване на външното влияние. В историческа перспектива тези явления оказват съществено влияние върху стопанските структури, върху социално-икономическите отношения и върху развитието на отделни региони и държави. Организаторите на Годишната научна конференция на ЦСИИ отправят покана към изследователите на стопанското минало да анализират взаимодействието между интеграцията, протекционизма и национализма и тяхното значение за икономическото развитие в различни исторически епохи.

Научните дискусии по темата за интеграцията, протекционизма и национализма, разглеждани в техния стопанско-исторически контекст, могат да се систематизира в няколко основни направления.

– Регионална търговия и стопански контакти във времето преди националната държава и съвременната икономическа интеграция.

– Икономическа интеграция в историческа перспектива.

– Протекционизъм и търговска политика.

– Икономически национализъм и формиране на национални пазари.

– Регионални икономически връзки и трансгранична търговия.

– Ролята на държавата в икономическата интеграция и протекционизма.

– Интеграционни процеси и регионално развитие.

– Стопански дейци, институции и икономически политики в условията на интеграция и протекционизъм.

– Трансфер на идеи и/или стремеж към запазване на самобитност.

Предвижда се дискусиите по време на конференцията да се концентрират в няколко основни направления.

– Регионалното стопанско развитие и стопански връзки през вековете.

– Интеграцията, протекционизма и национализма в балканската/българската история в модерната епоха.

– Протекционизмът и национализмът като бариери и стимулиращи фактори на икономическия растеж.

– Интеграцията, протекционизма и национализма в перспективата на „дългосрочния период“ – влияния, зависимости, тенденции.

– Стопанският деец (търговецът, предприемачът, индустриалецът) и отношението му към интеграцията, протекционизма и национализма.

– Селището/регионът в обстановка на интеграция, протекционизъм и национализъм.

Конференцията е отворена за участие на историци, икономисти, юристи, социолози и други учени от страната и чужбина.

Докладите от конференцията, доразвити като научни статии и подложени на двойно анонимно рецензиране, ще бъдат предложени за публикуване в том XI на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“. Изданието е реферирано според международните стандарти и е индексирано в няколко авторитетни бази данни (SCOPUS, ERIH Plus, RePEc, CEEOL, Google Scholar). То е включено и в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД. В неговия редакторски екип са привлечени авторитетни учени от страната и чужбина. Допълнителна информация може да се намери на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания: https://csii.bg/.

THE TOPIC OF INTEGRATION, PROTECTIONISM, AND NATIONALISM IN THE ECONOMIC HISTORY RESEARCH

Prof. Ivan Roussev, DSc.

Corresponding Member of

the Bulgarian Academy of Sciences

ORCID iD: 0000-0002-7143-7651

SCOPUS Researcher ID: 57290233200

WoS Researcher ID AAN-4300-2020

University of Economics – Varna

77, Kniaz Boris I Blvd.

9002 Varna

E-mail: ivroussev@ue-varna.bg

