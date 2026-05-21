Иван Русев
Икономически университет – Варна, БАН
На 25 и 26 септември 2026 г. в Историческия музей – Дряново, ще се проведе научна конференция на тема „Интеграция, протекционизъм, национализъм“. Съорганизатори на форума са Центърът за стопанско-исторически изследвания (ЦСИИ) и Историческият музей – Дряново.
Историята на стопанското развитие е белязана от колебания между процесите на икономическа интеграция и тенденциите към протекционизъм и национална икономическа изолация. В различни исторически периоди държавите и обществата търсят баланс между отвореността към външни пазари и стремежа към защита на националното производство и икономическите интереси. Тези процеси са тясно свързани с развитието на националните държави, с формирането на икономически политики и с промените в международните икономически отношения. Интеграционните процеси често се разглеждат като двигател на икономическия растеж, търговско разширяване и технологичен обмен, но в същото време пораждат и реакции под формата на протекционистични политики, икономически национализъм и стремеж към ограничаване на външното влияние. В историческа перспектива тези явления оказват съществено влияние върху стопанските структури, върху социално-икономическите отношения и върху развитието на отделни региони и държави. Организаторите на Годишната научна конференция на ЦСИИ отправят покана към изследователите на стопанското минало да анализират взаимодействието между интеграцията, протекционизма и национализма и тяхното значение за икономическото развитие в различни исторически епохи.
Научните дискусии по темата за интеграцията, протекционизма и национализма, разглеждани в техния стопанско-исторически контекст, могат да се систематизира в няколко основни направления.
– Регионална търговия и стопански контакти във времето преди националната държава и съвременната икономическа интеграция.
– Икономическа интеграция в историческа перспектива.
– Протекционизъм и търговска политика.
– Икономически национализъм и формиране на национални пазари.
– Регионални икономически връзки и трансгранична търговия.
– Ролята на държавата в икономическата интеграция и протекционизма.
– Интеграционни процеси и регионално развитие.
– Стопански дейци, институции и икономически политики в условията на интеграция и протекционизъм.
– Трансфер на идеи и/или стремеж към запазване на самобитност.
Предвижда се дискусиите по време на конференцията да се концентрират в няколко основни направления.
– Регионалното стопанско развитие и стопански връзки през вековете.
– Интеграцията, протекционизма и национализма в балканската/българската история в модерната епоха.
– Протекционизмът и национализмът като бариери и стимулиращи фактори на икономическия растеж.
– Интеграцията, протекционизма и национализма в перспективата на „дългосрочния период“ – влияния, зависимости, тенденции.
– Стопанският деец (търговецът, предприемачът, индустриалецът) и отношението му към интеграцията, протекционизма и национализма.
– Селището/регионът в обстановка на интеграция, протекционизъм и национализъм.
Конференцията е отворена за участие на историци, икономисти, юристи, социолози и други учени от страната и чужбина.
Докладите от конференцията, доразвити като научни статии и подложени на двойно анонимно рецензиране, ще бъдат предложени за публикуване в том XI на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“. Изданието е реферирано според международните стандарти и е индексирано в няколко авторитетни бази данни (SCOPUS, ERIH Plus, RePEc, CEEOL, Google Scholar). То е включено и в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД. В неговия редакторски екип са привлечени авторитетни учени от страната и чужбина. Допълнителна информация може да се намери на сайта на Центъра за стопанско-исторически изследвания: https://csii.bg/.
THE TOPIC OF INTEGRATION, PROTECTIONISM, AND NATIONALISM IN THE ECONOMIC HISTORY RESEARCH
Prof. Ivan Roussev, DSc.
Corresponding Member of
the Bulgarian Academy of Sciences
SCOPUS Researcher ID: 57290233200
WoS Researcher ID AAN-4300-2020
University of Economics – Varna
77, Kniaz Boris I Blvd.
9002 Varna
E-mail: ivroussev@ue-varna.bg
>> Изтеглете статията в PDF <<