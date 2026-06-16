Последният за сезона епизод на „Студио Аз-буки“ – подкаста за образование на Национално издателство „Аз-буки“, ще бъде заснет на 19 юни (петък) от 18:00 часа в зала „Collab R“ на ул. „20-ти април“ №13 в София.

Как изглежда науката, когато слезе от страниците на научните списания и застане пред микрофона? Какво стои зад откритията, наградите и големите постижения – любопитство, упоритост, съмнение или нещо повече?

Финалният епизод на първия сезон на подкаста за образование „Студио Аз-буки“ е посветен на лауреатите на Националните награди за наука „Питагор“.

На една сцена ще се срещнат учени от различни поколения, обединени от едно – стремежа да разширяват границите на познанието.

В откровен разговор те ще споделят какво означава да бъдеш учен в България днес, как науката променя обществото и защо научните открития имат значение далеч отвъд лабораторията.

Това няма да бъде просто дискусия, а възможност да чуете историите зад успехите, предизвикателствата зад признанието и хората зад науката. След официалната част ще можете да се включите и със свои въпроси към гостите.

С този епизод „Студио Аз-буки“ завършва своя първи сезон, в който бяха излъчени общо 15 епизода с едни от най-разпознаваемите личности в областта на образованието, науката, културата и обществения живот.

Сред гостите на предаването досега бяха актрисата Гергана Стоянова, проф. Галин Цоков, Емил Спахийски, психотерапевтът Мадлен Алгафари, Красимир Вълчев, Тервел Пулев, проф. Георги Бърдаров, д-р Антони Рангачев, д-р Христина Проданова, проф. Миглена Темелкова, проф. Сергей Игнатов, доц. Радослав Александров, поетът и драматург Стефан Цанев, заместник-кметът на София Десислава Желязкова, както и младият олимпиец Борис Донков и неговият преподавател Василка Йорданова.

През първия си сезон „Студио Аз-буки“ се утвърди като пространство за смислени разговори за образование, лични каузи и вдъхновяващи истории.

Водещ на специалното издание ще бъде авторът и досегашен водещ на поредицата – зам.-директорът на Издателство „Аз-буки“ Венцислав Генков.