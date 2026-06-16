Богатството на съвременните общества се създава там, където знанието среща предприемаческия дух, а научните открития се превръщат в производство и конкурентно предимство. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума „Наука за бизнес“.

Тя подчерта, че България има всичко необходимо за това – талантливи учени, креативни инженери, предприемчив бизнес и традиции в науката. Нужно е само да превърнем тези предимства в обща национална цел.

Държавният глава поздрави организаторите на събитието – Българската академия на науките и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Тя отбеляза, че провеждането на форума е доказателство как държавата, науката и бизнесът могат да говорят на един език – в полза на България и на нейното развитие.

По думите й, партньорството между тези две области – наука и бизнес, не е еднократна инициатива, а трябва да е стратегически избор за бъдещето на България.

„Днес повече от всякога е необходимо взаимодействието между научните организации и бизнеса да не зависи от лични контакти и случайни инициативи, а да бъде естествена и устойчива част от икономическа политика на държавата“, заяви Илияна Йотова.

Тя посочи, че истинската стойност на научните постижения се разгръща тогава, когато те достигнат до хората, до предприятията и до пазара.

България не трябва да бъде само пазар за чужди технологии, защото страната ни има всички възможности и предимства да ги създава.

Илияна Йотова изрази съжаление, че българската държава е в дълг към своите учени и тази сфера остава хронично недофинансирана, а съвременната приложна наука изисква модерни лаборатории, високотехнологично оборудване и конкурентни условия на труд. Тя благодаря на българските учени за тяхната отдаденост и призвание.

„Имаме основание да бъдем горди и с постиженията на Българска академия на науките“, заяви още президентът.

Тя разгледа щандовете на различните институти, като отбеляза разработките, направени в различни области като информационните технологии, медицината, роботиката, новите материали, енергийната ефективност и други. Не бива да се подценява и

ролята на малките и средните предприятия,

които са гръбнакът на европейската икономика и на българското предприемачество.

Те най-често превръщат иновацията в реален успех, каза президентът и поздрави бизнеса за иноваторския дух като двигател на прогреса.

Президентът посочи, че научният напредък може да повдигне националното самочувствие.

„Твърде дълго говорим за изтичане на потенциал и е време е да започнем да говорим за привличане на таланти, за условия младите учени да остават в България и да развиват идеите си тук“, каза Илияна Йотова.

Тя допълни, че нито една стратегия няма да бъде успешна, ако най-добрите й умове продължават да реализират потенциала си извън страната.

„Това може да стане чрез осъзнаването, че науката не е разход, а е инвестиция, която определя бъдещето ни, докато иновациите са условие за конкурентоспособност“, каза Илияна Йотова.

И допълни, че

имаме основание да бъдем горди и с постиженията

на Българската академия на науките и открои разработките, направени в различни области като информационните технологии, медицината, роботиката, новите материали, енергийната ефективност и други.

„Наука за бизнес“ е едно от най-важните събития в календара на БАН.

„Събитието се превърна не само в традиция, но и насочи усилията на учените, занимаващи се с приложни изследвания, да показват своите разработки“, каза председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева.

Тя подчерта, че с всяка изминала година на форума присъстват все повече изделия и технологии, а на щандовете в експо зоната се показва функционалността на продуктите, които Академията създава.

„Най-трудният път, който трябва да се измине, за да стане едно наше откритие реалност, е пътят от лабораторния прототип до пазара“, каза още чл.-кор. Славчева.

Зам.-министрите на иновациите и дигиталната трансформация Атанас Мазнев и на образованието и науката акад. Николай Витанов приветстваха участниците в събитието.

Научноизследователските институти на Академията показаха последните си разработки и нови продукти в обособената експо зона пред представители на бизнеса и разказаха за тяхното приложение в практиката и налагането им на пазара.

Форумът „Наука за бизнес“ се превърна в ключов фактор за иновации, технологичен напредък и икономическо развитие.

В България, както и в много други страни, симбиозата между наука и бизнес става все по-значима за стимулиране на научноизследователската дейност.

На форума посетителите можеха да се запознаят с технологични решения, услуги и проекти на Българската академия на науките, насочени към индустрията, както и добри практики за сътрудничество.

Освен това имаха възможност да видят екологични роботи, захранвани с водородна горивна клетка, разпознаване на емоции и разпознаване на хора, чрез следене на очи (eye tracking).

Както и биотехнологично производство на водород от възобновяеми суровини и катализатори за пречистване на водород за приложение във водородни горивни клетки.

И не на последно място как се използват неорганични техногенни отпадъци за получаване на нови строителни пено-керамики и нови облицовъчни керамики oт промишлени отпадъци с подобрени свойства.