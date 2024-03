Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ направи нов пробив с 16 статии на конференцията CVPR – най-цитираният форум за изкуствен интелект и компютърно зрение в света (Conference on Computer Vision and Pattern Recognition).

Този успех е безпрецедентен за страната ни в тази сфера

и ни нарежда в топ 10 в Европа,

съобщават от Софийския университет. Конференцията ще се проведе от 17 до 21 юни 2024 г. в Сиатъл, САЩ.

Чрез INSAIT за първи път от 40 години учени от българска институция публикуват статии на този форум.

CVPR (хирш-5, индекс 422) е както най-авторитетният форум в областта на изкуствения интелект в света, така и на четвърто място сред всички научни форуми наред с Nature, The New England Journal of Medicine и Science.

България има сумарно повече статии от всички държави в Източна Европа, взети заедно.

Институтът INSAIT изпреварва и всеки университет от страни като Израел, Холандия, Финландия, Австрия, Дания, Естония, Норвегия, Швеция, Испания, Италия и други.

Статиите от INSAIT включват 6 стратегически направления, като изкуствен интелект за разбиране на човешки движения, изкуствен интелект, който разбира видео, снимки и текст едновременно, автономно шофиране, генеративен изкуствен интелект, квантови изчисления за изкуствен интелект, изкуствен интелект за крайни устройства и други.