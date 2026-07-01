Над 4000 безплатни занимания за деца и ученици са включени в Лятната ваканционна програма на Министерството на образованието и науката за 2026 г., съобщи Пресцентърът на МОН. Инициативите се организират във всички 28 области на страната и дават възможност на хиляди деца да прекарат ваканцията активно, пълноценно и с нови знания и умения.

В Програмата са включени спортни дейности, туристически походи, зелени училища, арт ателиета, занимания по музика, танци и театър, научни и STEM работилници,

четения, езикови занимания, клубове по забавна математика, игри, посещения на музеи и библиотеки, както и множество други образователни и творчески инициативи.

На много места, според региона и материалната база има плувно лято, туристически походи и др.

Всяко лято Програмата включва децата в дейности, които развиват техните интереси, таланти и умения и през ваканцията.

По този начин те прекарват повече време в спорт, творчество, общуване и дейности на открито.

Заниманията са безплатни и се организират от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, детски градини, общини, читалища, спортни клубове и други институции в партньорство с Регионалните управления на образованието.

Пълната информация за инициативите по области е публикувана на интернет страниците на РУО и на сайта на МОН.

В графиците са посочени мястото и дните, в които се провеждат дадени занимания.