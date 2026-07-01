Екипът на Министерството на образованието и науката извършва анализ на направени през времето предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

„Подготвяме текст, в който немалка част от предложенията, които са направени до момента, ще бъдат отразени. Ще вземем всяко разумно предложение.“ Това коментира министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев пред народните представители от ресорната парламентарна комисия.

Той подчерта, че промените ще бъдат дискутирани и с народните представители. „Съвсем скоро ще предложим вариант, в който ще отчетем всичко, което е направено предварително. След като бъде намерен консенсус, ще преминем към законодателни промени. Ще обсъдим всичко с вас. Подобен тип промени трябва да бъдат взети с политически консенсус“, подчерта министър Вълчев.

По думите му част от проблемите не могат да бъдат решени само със законодателни промени. И даде за пример мандатността на директорите, тъй като за някои региони дори няма кандидати за този пост. В същото време, има и други механизми, с които системата да се промени. Такива са различните програми, по които образователните институции могат да работят.

Друга тема, по която екипът на Министерството ще работи, е модифицирането на модела на финансиране на училищата,

тъй като образователните институции в малките населени места изпитват затруднения.

„Политиката спрямо училища в малките населени места ще бъде да ги защитаваме и удържаме тяхното съществуване. Ще продължим да стимулираме и подкрепяме този тип училища“, каза министър Вълчев. Той съобщи, че

към момента не са постъпили нови искания от общините за закриване на училища.

Народните представители отправиха и въпрос относно поддържането на учителските заплати на ниво поне 125% от средната за страната.

„В настоящия бюджет не предвиждаме второ увеличение от още 5%, но с новия ще се опитаме да достигнем тези нива“, заяви проф. Вълчев.

Той допълни, че в правителството разработват политика по доходите, като МОН ще отстоява в новата скала на заплащането в публичния сектор учителите да запазят нивото от 125%.

Министърът обясни и какво предвижда МОН във връзка със студентските такси в платена форма на обучение. Както „Аз-буки“ писа, миналата година бяха приети промени в Закона за висшето образование, с които да не се позволи рязък скок и размерът на таксите за платено обучение в държавните висши училища да не може да бъде по-нисък от 60% от средствата за издръжка на обучението в даденото професионално направление.

„В момента средно общото повишение на таксите е 11%. Затова планираме да предложим промяна в съществуващия текст с 10% и от 60% равнището да стане 50%. Ще опитаме да компенсираме общото повишение на таксите“, заяви проф. Вълчев.

По думите му обаче това няма да реши проблема с направленията, където таксите и издръжките са по-високи. Затова следващата година ще се търси по-цялостно решение.

„Запознат съм с проблема, свързан със Съвета на ректорите. В тази връзка е възложено на правната дирекция в Министерството да даде становище относно това дали Съветът на ректорите е регистриран като сдружение и отговаря на смисъла на закона, за да имаме становище по въпроса“, коментира още проф. Георги Вълчев в отговор на въпрос относно информациите за напрежение в последното заседание на Съвета на ректорите и за поставянето в публичното пространство на въпроси за легитимността на организацията.

Тема в Комисията бяха и изпитите в системата на средното образование.

Проф. Вълчев обясни, че се водят разговори за нов формат на НВО в края на IV и X клас.

„Категорични сме, че трябва да има форма, която да показва нивото на усвояване на знание. Обсъждаме различни варианти, така че в оценяването в края IV и X клас да преминем към различен тип формати. Трябва ни малко време. Когато го изясним, ще го обсъдим с колегите от страната“, посочи той. И допълни, че при необходимост форматът ще бъде апробиран.

Министър Вълчев коментира и мерките, които ще се предприемат, за да се намали преписването по време на изпити. Един от вариантите е да се осигурят допълнителни технически средства, които засичат наличието на устройства, с които може да се преписва. Преди да се предприеме тази мярка обаче, ще се провери дали тя отговаря на всички европейски и български регулации.

МОН ще се опита да създаде и система, която с изкуствен интелект да засича ученически работи, които са преписвани.