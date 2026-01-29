Министерството на здравеопазването обявява началото на XVIII издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“, който се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот при децата и младите хора, съобщава Пресцентърът на Министерството. В него могат да участват възпитаници на училища в цялата страна, разпределени в три възрастови групи – I – IV, V – VII и VIII – XII клас.

Конкурсът има за цел превенцията на рисковите за здравето поведенчески фактори,

сред които нездравословното хранене, ниската физическа активност, тютюнопушенето и употребата на алкохол. Инициативата насърчава активното участие на учениците в дейности, свързани с опазването и укрепването на здравето, както и повишаването на информираността им относно превенцията на хроничните незаразни заболявания.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се реализира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, Националния център по обществено здраве и анализи, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

Проектите се разработват от цели паралелки или випуски и са в една от двете тематични области – ограничаване на пушенето и употребата на алкохол или здравословно хранене и физическа активност. Всеки участник в конкурса следва да представи свое заглавие на проекта в обхвата на горепосочените области.

Конкурсът ще се проведе в две фази.

Първата е кандидатстване с проектно предложение, като крайният срок за подаването им е 5 март 2026 г. Списък на одобрените проекти ще бъде публикуван след 15 март на интернет страниците на Министерството на здравеопазването и партньорите му.

Втората фаза е изпълнение и отчитане на дейностите по проекта и трябва да се реализира до 30 юни 2026 г.

Проектите ще бъдат оценявани от експертна комисия с представители на Министерството на здравеопазването и партньорските институции. Класирането ще бъде обявено след 20 юли, а официалното награждаване на отличените участници ще се проведе през септември.

За най-добрите проекти са предвидени предметни награди и грамоти

за първо, второ и трето място във всяка възрастова категория, както и поощрителни награди. Ще бъдат връчени и специални отличия в категория „Специални постижения в областта на опазване на общественото здраве“.

Както и в предходните години, регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат методическа подкрепа на участниците, посочват от Министерството на здравеопазването.

Пълна информация за условията за участие, изискванията към проектите, етапите на конкурса и критериите за оценка са публикувани в регламента на конкурса.