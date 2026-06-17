Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев и заместник-министрите акад. Николай Витанов, проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова и д-р Таня Панчева представиха пред народните представители приоритетите, по които екипът на Министерството на образованието и науката ще работи.

Те участваха в заседанието на парламентарната комисия по образованието и наука с председател Димитър Здравков.

„В сферата на образованието трябва да има приемственост. Тя не търпи резки промени. Надяваме се на добро сътрудничество през следващите години“, каза проф. Вълчев преди да представи екипа си и да очертае част от приоритетите, по които ще работят.

По думите му една от темите на дневен ред е свързана с подготовката на учители по природни науки, по която са работили и предходни министри. И допълни, че общото ниво на подготовка трябва да се вдигне. „Всички имаме желанието и амбицията България все повече да се приближава до стандартните на Европейския съюз“, посочи министър Вълчев.

Друг ключов въпрос за екипа е свързан с възстановяването на изгубената връзка между училището и семейството.

„Без подкрепата на семейството, каквото и да прави образователната система, резултатите няма да са добри“, заяви министърът на образованието и науката.

Намаляването до минимум на процентът на необхванатите в образователната система също ще бъде във фокуса на работа на МОН. Ще се търси съдействие на местните власти, институциите, социалните работници и медиаторите.

Ще продължат да се полагат и усилия за модернизация на учебната база. „През последните години се направи много със средства по националност програми и европейски проекти“, посочи министърът.

„Проблемите са много. Осъзнаваме ги. Има поле за работа, която ще ни отведе до добри резултати през следващите години“, каза още министър Вълчев.

Заместник-министрите също очертаха основните теми в ресора, за който отговарят.

„Уверена съм, че ще работим заедно. Целта ни е обща – да изградим по-добро бъдеще за децата ни“, заяви зам.-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева.

По думите ѝ образователната система е изправена пред ново предизвикателство и то е да обучава ученици за професии, които не съществуват.

Д-р Панчева припомни, че е точно по тази причина в началото на 2026 г. са започнали дейностите по проект „Компетентности на фокус“, чиято крайна цел е промяна на учебните планове, така че да отговарят на нуждите на новото време.

Друг акцент в образователната система е нейната дигитализация. По проект се изгражда платформа, която ще има различни инструменти в полза на ученика и учителя.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова посочи, че през последните години политиките в сферата на висшето образование са довели до оптимизация на план-приема и развитието на различни специалности. Тя изрази надежда те да продължат.

„Системата върви напред, но има доста какво да направим“, посочи зам.-министърът.

От своя страна заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов очерта новите моменти в сферата на научните изследвания и международно сътрудничество.

„Искаме да засилим принципа на финансиране на резултатите и най-добрите учени да получават най-голямо финансиране“, каза той.

Заместник-министърът посочи още, че се подготвя независима международна оценка за дейността на научната дейност на висшите училища и научните организации.

Друг приоритет е да се намери начин да се продължи финансирането на изследователските университети.

„За това разчитаме много на подкрепата на Комисията по образованието и науката“, каза акад. Витанов.

Той сподели още, че МОН е подготвило няколко национални програма. Една от тях е за стимулиране на публикационната активност, втората – за подкрепа на млади учени и постдокторанти, а третата – ще подкрепя реализацията на олимпийците по природни науки у нас.

Народните представители също се представиха. „Духът в тази комисията ще бъде различен. Едва ли има човек, който ще възрази, че образованието и науката са национални въпроси, надпартийни“, каза председателят на комисията Димитър Здравков.

Депутатите приеха и вътрешни правила за организацията и дейностите на комисията по образованието и науката. В тях е заложено да провежда редовно заседания най-малко веднъж месечно в сряда от 14:30 часа.