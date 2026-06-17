„Асен нетърпеливо пое листа от квестора. Най-сетне! Двайсет и пет въпроса за Римската империя, за които той се беше готвил цяло лято.“ Това е началото на текста на писателя и сценарист Христо Раянов, който преразказваха седмокласниците днес на Националното външно оценяване по български език и литература, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Те трябваше да напишат подробен преразказ от името на героя на неизучаваната творба – Въпрос №18.

По традиция учениците изслушаха и запис на текста, като тази година той бе прочетен от актрисата Гергана Стоянова.

Задачата, която изискваше формулиране на теза или антитеза, беше от разказа „Косачи“ на Елин Пелин. Седмокласниците трябваше с няколко изречения да обяснят какво внушават думите на Лазо към Благолажа: „Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са?“.

Изпитът за седмокласниците бе с начален час 9:00 и се проведе в 1637 училища в страната.

Преди това с час по-рано започна Националното външно оценяване по български език и литература за десетокласниците.

Произведението, върху което те показваха своите знания и разсъждения, е „Арменци“ на Пейо Яворов.

От учениците се изискваше да създадат и собствена теза на тема „Родина и чужбина“, както и да предадат в резюме съдържанието на текст „Ученето днес – дигитално или аналогово“.