Български гимназисти спечелиха 4 медала от Европейската олимпиада по физика (EuPhO). В конкуренция с над 200 участници от 41 държави родните ученици

спечелиха 2 златни и два сребърни медала и почетна грамота,

съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Европейската олимпиада по физика се проведе в Швеция от 12 до 16 юни.

Златните медали за България спечелиха Светослав Арабов (X клас, МГ „Д-р Петър Берон“, Варна) и Йордан Петков (X клас, Американски колеж, София). Сребърните отличия завоюваха Александър Николов (XII клас, Първа частна математическа гимназия) и Мирослав Драганов (X клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, Бургас). Почетната грамота е за Атанас Гочев (XII клас, СМГ „Паисий Хилендарски“).

Техни ръководители са доц. д-р Нено Тодоров и Георги Александров от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Европейската олимпиада по физика (EuPhO) е състезание за ученици, което цели да наподоби реалната научна работа. То включва кратки задачи и насърчава творчески подходи към решаването им.