ЕК отпусна 14,137 млрд. евро на 12 държави членки на ЕС в рамките на седмия транш от финансовата подкрепа по линия на инструмента SURE. Това означава, че Белгия ще получи 2 млрд. евро, България – 511 млн. евро, Кипър – 124 млн. евро, Гърция – 2,54 млрд. евро, Испания – 3,37 млрд. евро, Италия – 751 млн. евро, Литва – 355 млн. евро, Латвия – 113 млн. евро, Малта – 177 млн. евро, Полша – 1,56 млрд. евро, Португалия – 2,41 млрд. евро, и Естония – 230 млн. евро.

За първи път България и Естония получават финансиране по линия на инструмента SURE. Останалите десет държави от ЕС вече са се възползвали от заеми по линия на този инструмент.

Тази подкрепа по линия на SURE ще помогне на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи, насочени към запазване на заетостта във връзка с пандемията от коронавирус. По-конкретно, ще се помогне държавите членки да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на националните схеми за работа при намалено работно време, и други мерки, въведени в отговор на пандемията, включително по отношение на самостоятелно заетите лица.

Преди дни ЕК одобри и 367,4 млн. евро за България, Естония и Германия в рамките на REACT-EU в подкрепа на устойчивостта на пазара на труда, работните места, малките и средните предприятия и семействата с ниски доходи, както и за създаване на съобразени с бъдещето основи за екологичния и цифровия преход и за устойчиво социално-икономическо възстановяване.

В България към ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, са добавени 173,6 млн. евро. 50 000 служители получиха подкрепа, за да запазят заетостта си при временни ограничения на своите дейности, причинени от коронавируса. 17 250 медицински и немедицински служители, работещи на първа линия по време на пандемията, получиха допълнително възнаграждение към своите заплати. 53 000 нуждаещи се ще получат подкрепа, здравни и социални услуги у дома.