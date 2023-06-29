1 Галина Шамонина, 2 Леонид Московкин

1 Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра (Болгария)

2 Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

https://doi.org/10.53656/for23.321obst

Резюме. Цель исследования – решение вопроса о том, существуют ли трудности русского языка, общие для разных категорий овладевающих этим языком. Методы исследования – выявление и сравнительный анализ отклонений от норм употребления имен существительных и именных словосочетаний. Материал исследования – данные наблюдений за устной речью, письменные работы, транскрипты записей рассказов по картинкам. Объекты анализа – факты отклонений от норм употребления имен существительных и именных словосочетаний в речи инофонов, изучающих русский как второй язык, русско-немецких билингвов в возрасте 10 – 15 лет, русских монолингвов в возрасте

10 – 15 лет. В результате исследования установлены наиболее типичные сходные грамматические ошибки, свидетельствующие об общих трудностях русского языка: замены одних падежных форм другими, замены одних форм другими в рамках одного падежа, замены предлогов, смешение притяжательных местоимений, нарушения согласования определения и определяемого слова. Исследование подтвердило гипотезу о том, что существуют общие трудности русского языка, не зависящие от родного языка учащихся и обусловленные структурным разнообразием грамматических явлений русского языка.

Ключевые слова: грамматические трудности; речевые ошибки; имя существительное; именное словосочетание; инофоны; билингвы; монолингвы