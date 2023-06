Jana Truhlářová

Université Comenius – Bratislava (Slovaquie)

https://doi.org/10.53656/for23.341hist

Résumé. L’enseignement du français à l’université célèbre en Slovaquie son centenaire. Le Séminaire roman (l´actuel Département d’Études romanes) de la Faculté des Lettres de l’Université Comenius à Bratislava a été créé en mars 1923 comme l’un des premiers départements de langues en Slovaquie et le français y est enseigné sans interruption jusqu´à nos jours. La création du Séminaire a également eu un impact culturel important : la Slovaquie, faisant partie de la Tchécoslovaquie de l’entre-deux-guerres, a ainsi, depuis les années 1920, rejoint les pays francophones d’Europe centrale et orientale (comme la Roumanie, la Bulgarie et d’autres), où les relations linguistiques, mais surtout culturelles et diplomatiques avec la France ont joué un rôle essentiel. L’article examine la place du Séminaire roman dans ces relations culturelles et retrace l´histoire des études françaises : aux côtés des professeurs des universités tchèques, ce sont surtout le lecteur français Léon Chollet, Anton Vantuch et Jozef Felix, qui ont contribué de manière substantielle à son évolution. S’appuyant principalement sur des documents d’archives et des correspondances inédites, l´article porte attention à ces figures fondatrices et reconstitue les principales étapes de l´histoire du Séminaire dans les années 1923 – 1974.

Mots-clés: Slovaquie; études françaises; Université Comenius; l’histoire de l‘enseignement; francophonie; Léon Chollet; Anton Vantuch; Jozef Felix