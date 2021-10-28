Проф. Валерий Ефремов

Российский государственный педагогический университет

им. А. И. Герцена – Санкт-Петербург (Россия)

Резюме. С опорой на концепции таких лингвистов и лингводидактов, как Д. Кристал, Г. де Матос, А. Кертис, П. Фридрих и др., в работе приводится краткий исторический экскурс и анализируются причины возникновения, предмет и задачи нового направления в языкознании – миротворной лингвистики как самостоятельного направления актуальных общегуманитарных миротворческих исследований. Одновременно демонстрируется специфика использования и богатый потенциал идей миротворной лингвистики в лингводидактическом аспекте; так, анализ лексикографических источников можно проводить не только с традиционной точки зрения репрезентации в них лингвокультурных знаний, но и с точки зрения заложенных в них (и в языковой картине мира соответственно!) представлений о хаосе и порядке, конфликте и согласии, войне и мире.

Ключевые слова: миротворная лингвистика (лингвистика примирения); лингводидактика; лингвокультурология.