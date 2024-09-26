Доц. д-р Анна Чолакова

Бургаски свободен университет

https://doi.org/10.53656/str2024-4s-7-jur

Резюме. След кратко въведение по проблемите на юридическото образование в България, през призмата на личния си опит, авторът представя и анализира две форми на практическо обучение, които повече от десетилетие се прилагат в Центъра по юридически науки към Бургаския свободен университет: кръжока по гражданско и търговско право и ежегодното Национално студентско състезание по решаване на частноправен казус.

Ключови думи: юридическо образование, практическо обучение, казуси, кръжок, правна клиника, решаване на казуси

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