„С уроците по български език и литература, история и география вие поддържате връзката на учениците и техните семейства с България. През годините училището се утвърди като важен образователен и културен център за българската общност в Берлин.“

Това каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова, която бе гост на празника на Българското сеучилище в Берлин по случай 60-години от неговото създаване, съобщава Пресцентърът на МОН.

Тя поздрави ръководителя на училището Карина Бохе и учителите, които

повече от половин век работят с българите в германската столица и региона.

Зам.-министър Желязкова-Терзиева връчи и почетен плакет на МОН на Станислав Петков – председател на Сдружението на българите, към което функционира неделното училище.

Тържеството се проведе в сградата на посолството ни в Берлин, като участваха над 150 души – ученици, родители и гости. Акцент в програмата беше поставен върху отбелязването на 150-годишнината от Априлската епопея и 1100-годишнината от успението на свети Климент Охридски, като се включиха ученици от всички класове с песни, рецитали и презентации.

Сред гостите бяха посланикът на България Григор Порожанов и Владима Попова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в МОН.

От създаването си до днес училището се подпомага от българската държава.

Първоначално е подкрепено чрез Националната програма „Роден език и култура зад граница“, а след 2010 г. се финансира със средства по Постановлението за българските неделни училища в чужбина. В училището, което е в сградата на българското посолство, четирима учители преподават български език и литература, история и география в частта за България. Провеждат се и допълнителни дейности за учениците от I до IV клас (родинознание, човек и общество, музика и фолклор). Учебните занятия се провеждат през седмицата по график, съобразен със заетостта на учениците в немските училища.

В рамките на работното посещение

зам.-министър Терзиева посети и другото неделно училище в Берлин – Българско неделно училище „Славейче“,

което се подпомага по Националната програма „Роден език и култура зад граница“. Тя се срещна с ръководителя на проекта Десислава Трънкарова и учителите в неделното училище, в което се обучават над 60 ученици от подготвителна група до V клас. Училището функционира като инициатива на Дружеството за български език и култура в Берлин, основано през 2016 г.

Проф. Терзиева проведе и работна среща с посланик Порожанов, в рамките на която се обсъдиха широк кръг от въпроси, свързани с двустранното сътрудничество в областта на образованието. Дискутирани бяха дейността на българските неделни училища и динамиката на развитие на българската общност в Германия, която надхвърля 480 000 души. Акцент в разговорите бяха и възможностите за насърчаване на образователния обмен в сферата на висшето образование, включително и в дуалното висше образование, предвид богатия опит на Германия в тази област и водещото ѝ място като търговско-икономически партньор на България.