Ученици от 13 държави ще вземат участие в Европейската олимпиада по география (EGEO 2026) във Варна, която се открива на 28 юни, съобщават от Пресцентъра на МОН.
Над 100 ученици в две възрастови групи (младша до 16 г. и старша до 19 г.) ще премерят своите географски умения и знания в три състезателни кръга.
Освен от България в дванадесетото издание на състезанието ще се включат също представители на Азербайджан, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Казахстан, Кипър, Литва, Румъния, Словения, Сърбия, Чехия и Швейцария.
Първият състезателен ден е писмен изпит с казуси и въпроси от различни области на географското познание.
Вторият е посветен на теренна работа в неизвестна за участниците територия, където те ще демонстрират картографски умения, практически знания и наблюдателност. Третият кръг представлява мултимедиен тест с въпроси, придружени от визуални материали като снимки, графики и таблици.
В дните на олимпиадата са предвидени и познавателни турове до Аладжа манастир и Регионалния исторически музей във Варна, нос Калиакра и Университетската ботаническа градина в Балчик.
В рамките на олимпийската седмица
ще се проведе и културна вечер, на която всяка държава ще представи своите национални традиции и култура.
Победителите в EGEO 2026 ще бъдат отличени на официална церемония по закриването на 2 юли.
Организатори на събитието са МОН, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, Геолого-географският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Община Варна и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Домакини са МГ „Д-р Петър Берон“ и Международният дом на учения „Фредерик Жолио-Кюри“.
В организацията се включват като доброволци учениците на МГ „Д-р Петър Берон“ и членовете на Факултетния студентски съвет на Геолого-географския факултет на СУ.
Осъществяването на олимпиадата е с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Община Варна.
Сдружението на олимпийските отбори по природни науки и Софийският университет съдействат с обезпечаването на организационната дейност и състезателната част.
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