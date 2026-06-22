Десетки докторанти и млади учени от различни научни области участваха във Второто национално докторантско училище по отворена наука в Центъра за върхови постижения УНИТе към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, съобщават от Пресцентъра на МОН.

Форумът беше открит от заместник-министъра на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова.

В продължение на три дни участници от различни научни области и региони в България разработиха различни аспекти на отворената наука – управлението на изследователски данни, FAIR принципите за споделяне и повторно използване на научна информация, отворения достъп до научни публикации, научноизследователската етика, гражданската наука, научната видимост и приложението на изкуствения интелект в научната дейност.

Сред лекторите бяха водещи експерти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института по математика и информатика при Българската академия на науките, Националния център за информация и документация, както и международни лектори и представители на гражданския сектор.

Събитието е част от дейностите по Пилотната програма за отворена наука, финансирана от Министерството на образованието и науката. Инициативата подкрепя развитието на прозрачна, достъпна и обществено значима научна среда и насърчава прилагането на принципите на отворената наука в българската научноизследователска система.

Във форума участваха още заместник-ректорът на Софийския университет акад. проф. д.х.н. Тони Спасов, деканът на Факултета по математика и информатика проф. д-р Мая Стоянова, проф. Ана Пройкова и др.