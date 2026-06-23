Има ли интерес бизнесът към специалностите, в които се обучават студентите в университетите във Варна? Актуални ли са те? Какви форми на сътрудничество се развиват между висшите училища и работодателите и по какъв начин се измерва ефектът от това партньорство върху реализацията на младите хора? Съществуват ли достатъчно устойчиви структури и платформи, които да гарантират връзката между обучението и практиката?

Тези въпроси отправи към академичната общност в града вестник „Аз-буки“, тъй като отговорите им стават все по-важни на фона на динамичния пазар на труда и нарастващото изискване младите хора да бъдат не само добре обучени, но и практически готови за работа.

Ако преди десетилетия университетът се свързваше основно с лекции, семинари и изпити, днес бизнесът очаква от бъдещите висшисти не само знания, но и практически умения, готовност за работа в екип и способност да решават реални казуси.

От аудиторията към реалната икономика

Икономическият университет – Варна, се откроява като едно от висшите училища с най-развита система за връзка между академичното обучение и бизнеса в страната. В центъра на този модел стои идеята, че практическата подготовка не е допълнение към образованието, а негов основен компонент.

Чрез специализираната платформа UEBN (University of Economics – Varna Business Network) се изгражда постоянна връзка между студентите и работодателите. В системата са включени над 12 000 студенти и повече от 3500 работодатели, които публикуват стажантски позиции, работни оферти и проекти. Платформата не само посредничи, но и проследява целия процес на практическото обучение – от заявяването до неговото отчитане и оценяване.

Паралелно с дигиталната среда Университетът развива и активен събитиен календар. Само през последната учебна година са реализирани над 100 публични събития с участието на представители на бизнеса, голяма част от които представляват практически лекции, уъркшопи и работилници, насочени към реални казуси от икономическата практика.

Особено значима роля има форумът „Кариери“, който ежегодно събира десетки работодатели от различни сектори и се е превърнал в основна платформа за първи професионални контакти на студентите. Той осигурява директна връзка между академичната среда и пазара на труда и създава възможности за стажове и реализация още по време на обучението.

Важен акцент в развитието на университета е и предприемаческата екосистема, която се развива чрез Бизнес акселератора UEVA. Там студентите работят по собствени бизнес идеи с подкрепата на ментори от практиката, като част от проектите преминават от учебна разработка към реални предприемачески инициативи.

Така Икономическият университет – Варна, изгражда модел, в който студентът усвоява знания, но и влиза в реална професионална среда още по време на обучението си. Границата между университет и работно място постепенно се размива.

По данни на висшето училище

най-високо търсене на пазара на труда традиционно има за специалностите в направления „Икономика“, „Туризъм“ и „Администрация и управление“.

Работодателите проявяват засилен интерес и към счетоводство и финанси, дигитален маркетинг, дигитални медии и информационни технологии. Динамиката при реализацията на студентите от направление „Информатика и компютърни науки“ е още по-осезаема и комуникацията с бизнеса се осъществява директно чрез катедра „Информатика“.

Практиката като структурен елемент на обучението

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ поставя практическото обучение и партньорството с професионалните общности в основата на своето развитие като университет по приложни науки. Това е ключова цел в стратегията на Университета до 2029 г. Образованието се развива в пряка връзка с потребностите на икономиката и обществото, а взаимодействието с бизнеса, институциите и професионалните организации е от съществено значение за подготовката на бъдещите специалисти.

Впечатляващ е и фактът, че алумни възпитаници на университета наемат в своите компании настоящи студенти, коментират от висшето училище.

В университета функционират браншови настоятелства към професионалните направления с участието на водещи представители на бизнеса, които подпомагат актуализирането на учебните планове и осигуряват връзка между образованието и пазара на труда.

Практическата подготовка се реализира чрез дългосрочни партньорства с компании, държавни и общински институции и професионални организации. Над 2400 студенти са участвали в първите две фази на проекта „Студентски практики“, като 17,3% са получили предложение за работа, 95% отчитат нови практически умения, а над 70% оценяват подготовката като достатъчна за реална професионална среда. Университетът продължава участието си и в проекта „Студентски практики – от висше образование към заетост“, който обхваща 1640 студенти.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е сред първите в страната, които заявяват готовност за дуално обучение в специалностите „Строително инженерство“ и „Защита на националната сигурност“. В редица специалности – „Право“ и „Информационни технологии“, студентите работят по реални задачи и казуси с подкрепата на магистрати и на IT специалисти.

В Архитектурния факултет студентите изпълняват реални инвестиционни задания – например проекти за Индустриалния парк – Шумен, както и интериорни решения за обществени пространства във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Дипломантите по архитектура вече защитават проекти по реални инвеститорски задачи, а университетът възлага на конкурсен принцип задания в областта на архитектурата и дизайна. Практическата подготовка се подкрепя от партньорства с браншовите организации.

Филиалът на Университета в Смолян развива сходен модел чрез срещи между студенти, местна власт, индустрия и работодатели от администрацията, строителния и енергийния сектор, които представят възможности за стажове, практики и стипендии.

Образование, свързано с индустрията

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ развива модел, при който връзката с бизнеса и индустрията е структурна част от обучението. Стажове, учебни практики, съвместни проекти и хакатони са редовна част от образователния процес, а гост-лектори от индустрията активно участват в академичните програми.

Ключова роля има Кариерният център на училището, който чрез специализирана платформа career.nvna.eu поддържа постоянна връзка между студентите и работодателите от морския и транспортния сектор. Флотската алма матер работи активно и по проект „От висше образование към заетост“, финансиран по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансирана от ЕС.

Интересът на бизнеса към подготвяните кадри е традиционно висок. Мениджърски и инженерни компании, логистични оператори и корабни фирми са сред основните партньори на училището и осигуряват значителен брой стажове и реални професионални възможности, коментираха от ВВМУ.

Основният фокус е върху инженерните и командните кадри, като най-търсени са специалностите „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Логистика“, „Мениджмънт на водния транспорт“, „Мениджмънт на пасажерски кораби“ и „Експлоатация на флота и пристанищата“. Успоредно с това се отчита и силно търсене на специалисти в сферата на информационните технологии, като банковият сектор проявява подчертан интерес към възпитаниците от специалност „Киберсигурност“.

Ефектът от това партньорство се проследява систематично чрез механизмите на Кариерния център и алумни мрежата на институцията. Основните показатели за успех са процентът на студентите, започнали работа по специалността още преди дипломирането, както и директната обратна връзка от работодателите.

Международно ориентирано бизнес образование

Варненски университет по мениджмънт (VUM) развива силно международно ориентиран модел на обучение, базиран на интеграция с бизнеса и задължителни стажове в реална среда.

Преди дни по време на юбилейна пресконференция по повод 30-годишнината на институцията бе отчетено, че студентите имат 100% осигурени международни стажове, реализирани чрез мрежа от корпоративни партньори и програми за практическо обучение в чужбина.

Моделът се основава на тясна връзка между образованието и пазара на труда в сфери като информационни технологии, туризъм, хотелиерство и кулинарни изкуства. Част от студентите преминават стажове в международни хотелски вериги, технологични компании и висок клас ресторанти, включително обекти с международни отличия в гастрономията.

Акцент е поставен и върху практики на целево обучение, при които компании финансират частично или изцяло обучението срещу ангажимент за последваща реализация. Това създава двустранен ефект – гарантирана професионална реализация за студентите и сигурност за бизнеса.

Техническо образование с индустриален фокус

Техническият университет – Варна, развива инженерно ориентиран модел на обучение, тясно обвързан с индустриалните сектори. Университетът поддържа активни партньорства с компании от машиностроенето, корабостроенето, електрониката и информационните технологии, като редовно организира кариерни форуми и технологични събития.

Акцентът е върху лабораторната и проектно базирана работа, както и върху участието на индустриални експерти в обучението. Нараства интересът към специалности, свързани с дигитализацията, автоматизацията и киберсигурността.

Различни модели – една посока

Висшето образование във Варна все по-категорично се случва в реални условия, а не само в аудиториите. Икономическият университет – Варна, Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Техническият университет – Варна, и Варненският университет по мениджмънт развиват различни модели на взаимодействие с бизнеса, но следват една обща логика – образованието трябва да бъде тясно свързано с реалната професионална среда.

Въпреки различията в профила и академичната традиция варненските висши училища следват обща тенденция – интегриране на дигитални платформи и предприемачески екосистеми, активно участие на работодатели в образователния процес, както и международна практическа реализация и гарантирани стажове. Общият резултат е нов тип образователна среда, в която студентите не само усвояват знания, но и ги прилагат още по време на обучението си. Границата между университет и професия постепенно се размива. Днес студентите работят по реални проекти, решават казуси, участват в бизнес инициативи и взаимодействат с работодатели още преди дипломирането си. Това превръща висшето образование във Варна в динамична система, в която знанието и практиката се срещат в реално време.