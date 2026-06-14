Когато заговорим за Нидерландия, първите неща, които ни идват наум, са лалетата, вятърните мелници, дървените кломпи, сирената и стропвафелите. Ако пъстрите полета с лалета са това, което ви привлича най-много към Ниската земя, несъмнено трябва да посетите парка „Кукенхоф“ (Keukenhof). Той се намира в Лисе, между Амстердам и Лайден, и тази пролет Градината на Европа посрещна своите посетители за 77-а година.

В момента, когато преминете входа на „Кукенхоф“, затаявате дъх и оставате запленени от хилядите лалета, които виждате. И веднага разбирате, че това, което ви очаква през следващите часове, ще надмине представите ви, защото е само началото.

В градината могат да бъдат разгледани 800 вида лалета.

„Някои от тях са много стари и могат да бъдат намерени в историческата градина“, споделя Нова от отдела за връзки с обществеността. Затова не пропускайте да се отбиете през историческата градина, която се намира на метри от централния вход.

Любителите на цветята могат да се насладят и на 200 вида нарциси. А през пролетта на 2026 г. в реновирания павилион „Юлиана“ посетителите имаха възможност да разгледат и изложение на орхидеи. Нова отбелязва, че наблизо има и малко поточе, от което се разкрива хубава гледка. Когато минавате покрай поточетата и рекичките в близост до алеите, не забравяйте да се оглеждате и за патета.

След като преминете през изложението на орхидеите,

разходката из Градината на Европа продължава през голямо езеро.

То е на повече от 150 години и е най-старата запазена част от „Кукенхоф“. В него освен фонтан и плуващи лебеди и патенца може да видите и дървени плоскости, по които посетителите могат да преминат от едната на другата на страна на езерото. Разбира се, трябва да сте внимателни, защото има риск да паднете във водата. Над езерото преминава и каменен мост, на който може да седнете за кратка почивка, стига да намерите място. А в близост се намира и дървена къщичка с надпис Keukenhof.

Ако искате да видите различните видове лалета на едно място, то не пропускайте да се спрете и в зона, носеща името на краля на Нидерландия Вилем-Александър. Там в малки лехички са изложени различни лалета.

Следващата спирка по пътя е вятърната мелница в „Кукенхоф“,

на която може да се качите и да погледнете от по-високо към намиращите се насреща полета с лалета. Въоръжете се с търпение, защото опашката от желаещи е дълга и ще ви се наложи да изчакате. Ако нямате много време, може да погледнете полетата от обособена зона за наблюдение до мелницата. Точно от там започват и туровете с лодки. В продължение на 45 минути може да преминете по вода през полетата с цъфнали лалета, заобикалящи парка.

Имайте предвид, че от периода, в който посещавате „Кукенхоф“, зависи и дали ще можете да видите и полетата около парка.

Ако цъфтежът им е приключил, през лехите преминава специална машина за отстраняване на цветовете. Цъфтежът в парка следва ритъма на природата и зависи от метеорологичните условия, което затруднява точното определяне на най-подходящото време за посещение. В началото на сезона посетителите могат да видят ранни цветя като крокуси, нарциси, зюмбюли и ранни лалета. По-късно разцъфват по-късните сортове, включително по-едрите лалета.

Друга атракция пред мелницата са огромни дървени кломпи (традиционна дървена обувка, която е сред символите на Нидерландия), които може да обуете. А ако искате да се снимате на лодка с лалета, може да намерите такава в най-близкия канал. В близост са и зоните за пикник, където можете да поседнете и да хапнете, ако си носите обяд, или просто да полежите и да се любувате на лалетата около вас.

За тези, които са с деца, задължителна спирка са детската площадка и малкият зоопарк. Около тях се намира и лабиринт. Ако успеете да излезете от него, ще стигнете място, на която може да се изкачите и отново да погледнете към полетата отвъд градината.

Към края на разходката из Градината на Европа имате възможност да влезете и сред специално обособени лехи, за да си направите снимки сред пъстрите лалета.

1,4 млн. посетители се любуват на цветята

Пролетната градина, която днес носи името „Кукенхоф“, е част от по-голям имот със същото име и до XVIII век е представлявала независимо имение. Идеята за организиране на голяма изложба на цветя на това място възниква през 1949 г. и се превръща в реалност през следващата година. А към днешна дата се е превърнала в най-красивата пролетна градина. Първоначалният ѝ проект е дело на ландшафтните архитекти Zocher & Zn и датира от втората половина на XIX век.

„Кукенхоф“ започва като демонстрационна градина за нидерландските производители, за да могат те да засадят своите цветя, а хората да дойдат и да видят какви цветя и какви луковици имаме в страната. През годините тя се превърна в туристическа атракция. Така че всяка година засаждаме 7 милиона цветни луковици. Те ни се предоставят от 100 холандски производители и посрещаме 1,4 милиона посетители всяка година“, споделя Нова.

За луковиците и за това всяка цветна леха с лалета да изглежда като от приказка, се грижат 50 градинари.

Понякога паркът работи и с Wageningen University & Research, чиито представители правят изследвания върху цветята. Някои училища също ги посещават. Почти всяка година на гости са им представители на школата в Лисе. Гостуват и организирани екскурзии от чужбина.

Първите луковици пристигат от Турция през XVI век

Докато днес цъфтящите лалета са неразделна част от пролетта в Нидерландия, в средата на XVI век нещата са стояли по друг начин. Тогава в страната пристигат първите луковици на лалета чрез търговия с териториите на днешна Турция. Отчасти благодарение на Каролус Клузиус (1526 – 1609) популярността на лалетата бързо нараства. Известният ботаник имал достъп до луковици на лалета благодарение на международните си контакти с други любители на растенията.

Само век по-късно търсенето на луковици на цветя е толкова голямо, че се развива така наречената „лалемания“ в периода на 1636 – 1637 г. Тъй като луковиците на лалета по онова време са оскъдни, цената на луковица понякога достига 4400 гулдена (около 52 000 евро като покупателна способност днес). През следващите векове отглеждането и търговията с лалета стават все по-важни. Днес около 15 000 хектара лалета цъфтят всяка година.