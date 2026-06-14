Лауреатите от Националния конкурс за детска рисунка „ПриказкиТe“ са наградени в края на май на церемония в двора на организаторите от ЦПЛР – ОДК – Варна, с директор Григория Иванова. Надпреварата се организира със съдействието на Община Варна и традиционно е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците.

За тазгодишното издание са изпратени 1238 творби от 101 населени места в страната,

които са оценени от жури с председател художничката Кремена Николова и членове Димитър Николов и Милена Калчева – художници.

Специалната награда на кмета на Варна е присъдена на Вяра Пенчева (X клас, школа „Елиза Арт“, Габрово). Призът на Националния дворец на децата отива при Елия Георгиева (предучилищна възраст, школа по изобразителни изкуства, ЦПЛР – ОДК, Търговище). От ЦПЛР – ОДК – Варна, отличават Антония Вълкова (III клас, рисувалня „Елфина“, Бургас).

Награда на журито получава Андреа Спахиева (Българско културно-просветно училище „Паисий Хилендарски“, Памплона, Испания).

В първа възрастова група (предучилищна) призьори стават Радина Никол Атанасова (ДГ „Валентина“, Пловдив), Гергана Георгиева (школа по рисуване към Младежки дом – Пазарджик) и Добромир Марков (ДГ „Дружба“, Варна).

Поощрение получават Калина Палова (ДГ „Валентина Терешкова“, Варна) и Александър Панайотов (BLUESS ART STUDIO, София).

В групата I – III клас победител е Йоана Димитрова (III клас, ателие „Приказен свят“, София). Второто място печели Александра Ангелова (II клас, ателие „Приказен свят“, София), а трета е Елисавета Първанова (III клас, школа по изобразителни изкуства, ЦПЛР – Търговище).

Поощрение е присъдено на Ивет Николова (II клас, СУ „Васил Левски“, Стара Загора) и Матеа Генова (II клас, „Ателието зад къщата“, София).

В групата IV – VII клас първа е Ясна Дачева (V клас, „Ателието зад къщата“, София) с подгласници Магдалена Минчева (VI клас, школа „Арт Попово“, Попово) и Каролина Огий (V клас, ОУ „Христо Ботев“, Ахелой).

Поощрени са Дария Карабаджак (VI клас, школа по изобразително и приложна изкуство „Палитра“, ЦПЛР – ОДК, Варна) и Йоана Танкова (IV клас, школа по изобразително изкуство „Палитра“, ЦПЛР – ОДК, Кърджали).

В групата VIII – XII клас победител е София Брешкова (VIII клас, „Ателието зад къщата“, София) пред Симона Божкова (X клас, школа по рисуване към Младежки дом – Пазарджик) и Момчил Маджев (XII клас, детска школа по рисуване „Спектър“, София).

Поощрение получават Михаела Михайлова (X клас, СУ „Васил Левски“, Ветово) и Румяна Арсенова (IX клас, 2. АЕГ „Томас Джеферсън“, София).