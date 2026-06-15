Танците са здравословен начин децата да се движат и да изразходват енергия. Те развиват физиката, помагат на ума, изграждат приятелства, но най-вече правят децата щастливи и уверени.

С тези послания Танцова и арт формация „Софистик-Живо“ популяризира своята дейност сред най-малките. Истината обаче е, че танцът е много повече, а изкусните движения често се превръщат в дипломация и в диалог между различни култури. Но кой ли по-добре го разбира от основателя, художествен ръководител и мениджър на „Софистик-Живо“ Елина Топалска и партньора ѝ в художественото ръководство на компанията Николета Илчева-Евлогиева!

Ръководената от тях формация се включва в многообразни инициативи у нас и по света, участва в десетки турнета и изяви в Европа и Азия и си сътрудничи с международни институции и културни организации.

Именно по оригинална идея и концепция на художествените ръководители на Танцова и арт формация „Софистик-Живо“ се ражда и

инициативата за танцово ателие,

превърнало се в част от културната програма на Месеца на Франкофонията у нас.

От партньорството на Формацията с Асоциацията на преподавателите от и на френски език в България (АПФБ) се обуславя и целта – да се засилват позициите на френския език в местното образователно пространство, от една страна.

А от друга – да се покаже, че танцът е не само спорт, не само изкуство, но и средство за изграждане на по-добър и толерантен свят.

В края на март Благоевград се превръща в международна сцена, която събира пъстра публика, обединена от универсалния език на танца. Тазгодишното ателие, озаглавено „Франкофонията с танцова стъпка. Диалог между културите“, е част от поредицата събития, отбелязали франкофонския месец у нас.

Ученици от благоевградската Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ и софийската 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, преподаватели, франкофони и хора на различна възраст и от различни сфери са заедно, за да покажат радостта от срещата с другия и красотата на културното преплитане.

И ако френските ноти са добавени от неуморните представители на АПФБ, то професионалният заряд на „Софистик-Живо“ се засилва от присъствието на талантливите танцьори Николай Манчев и Десислава Николова от танцово студио NBM.

Завладяващото изживяване – букет от ритми и култури,

скъсява разстоянията с танцова стъпка и както споделя Вяра Любенова, „преподавайки френски език, ние отдавна сме напуснали класните стаи, учебниците и сборниците със спрежения на глаголите и чрез френския език преподаваме ценности като солидарност, уважение към различията и мира, от който имаме огромна нужда в настоящия момент“.

В Благоевград са представени традиционни танци от Швейцария, Виетнам, Френска Полинезия, както, разбира се, и от България. И докато българските народни танци се изпълняват от танцово студио NBM, формация „Софистик-Живо“ демонстрира азиатски танци.

„Пътуванията ни из Азия и срещите ни с нейните традиции ни правят по-богати и вдъхновени да изпълняваме и азиатски танци – в знак на обич, почит и уважение“, споделят от Формацията.

Техните танцьори се включват в празнуването на китайската Нова година, а съвсем наскоро добавят към богатата си колекция още 4 нови отличия.

На XV международен фестивал на изкуствата Abanico, провел се от 4 до 6 април т.г., печелят 4 награди за 4 танца: три първи и една втора награда.

„Няма да лъжем – гордеем се много с нашите талантливи момичета и с всяко постижение! Излизането на сцената е истински празник на изкуството и на творческия дух, но и на доверието, усърдната работа, отговорността, която носим към хората около себе си и към творчеството си“, казват от „Софистик-Живо“.

Благодарна за професионализма и отдадеността, с която изпълнителите се включват в танцовото ателие в Благоевград, председателят на АПФБ Вяра Любенова казва, че културното многообразие е вдъхновяващо отпразнувано и заради подкрепата на „Алианс Франсез“ – Благоевград, Френския институт в България, Международната организация на Франкофонията (CREFECO), Младежкия център – Благоевград, Община Благоевград и Общинския младежки парламент – Благоевград.

А що се отнася до силата на танца и неговата уникална възможност да скъсява разстоянията, Любенова изразява увереността си, че за да обичаш един език, не трябва просто да го изучаваш, а да го живееш и танцуваш.