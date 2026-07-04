Този флуоресцентен прилеп е покрит с цветен прашец. Малките дългоноси прилепи (Leptonycteris yerbabuenae) са сред по-неизвестните опрашители в животинското царство. Средноголемите прилепи живеят предимно в сухи пасища, пустинни храсталаци и сухи тропически гори, съобщава „Оффнюз“.

В Северна Америка женските малки дългоноси прилепи мигрират от Южноцентрално Мексико до югозападната част на Съединените щати през пролетта. Те следват „нектарни коридори“ от огромните, подобни на колони кактуси – цереус и агаве.

Според Министерството на природните богатства на САЩ този конкретен прилеп се е озовал покрит с цветен прашец, след като каца върху цъфтящо агаве.

„Докато се придвижва от цвят на цвят, прилепът помага за опрашването на растенията, които поддържат пустинните екосистеми и произвеждат култури, от които зависим – пише в доклада на Министерството. – Опрашването на агавето е от значение, за да има суровина за текилата.“

Малките дългоноси прилепи са толкова свързани с текилата, че обикновено се наричат „текилени прилепи“. Те опрашват кактусите агаве, които след това се използват за направата на текила и мескал. Когато се хранят с плодове и нектар на тези растения, те могат също да помогнат за разпространението на семена от кактуси.

Въпреки че малките дългоноси прилепи се смятат за почти застрашени, те са история на успех в опазването на вида.

През 2018 г. те стават първият вид прилеп, изваден от Закона за застрашените видове след 30 години усилия за опазване.

Тези прилепи и други опрашители, като пчели, пеперуди, бръмбари и молци, се отбелязват по време на Националната седмица на опрашителите (22 – 28 юни 2026 г.). Макар че са от решаващо значение за цялата ни екосистема, загубата на местообитания, пестицидите, патогените и промените в земеползването, наред с други въздействия, заплашват опрашителите. Според Службата за инспекция на здравето на животните и растенията в САЩ броят на управляваните пчелни колонии е спаднал от пет милиона през 40-те години на миналия век до приблизително 2,68 милиона през 2023 г.

За да подпомогнат защитата на опрашителите, все повече хора в САЩ засаждат градини специално за да има „храна“ за тях.