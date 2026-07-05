Борислава БОРИСОВА

Възпитаниците на видинската професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ спечелиха най-много призови места в Националното състезание „Роботика за България“. В съревнованието, което се организира с подкрепата на „SAP България“, участваха 33 отбора от страната, сред които пет от видинската гимназия. В трите категории с участието на три от отборите на видинската гимназия те категорично заслужиха първото място. Второ място грабнаха и другите два отбора по роботика от училището, сподели ръководителят на клуба по роботика Десислава Цокова.

„Петте отбора се състезаваха в три дивизии. В две от тях имахме по два отбора. Първият от огромните ни успехи е на финалите, където от всичките 33 отбора, независимо от коя дивизия са, нашите ученици участваха за призово място кой робот е най-добър и изпълнява най-добре всички поставени задачи. На финала останаха четири отбора да се състезават за първо, второ, трето и четвърто място – и четирите отбора бяха от нашето училище. След което, естествено, това доведе и до успехите ни в крайното класиране“, обяснява с гордост Цокова.

Златаровци доказаха, че талантът, трудът, постоянството и работата в екип винаги водят до успех.

Талантливите ученици спечелиха всички купи и се превърнаха в безспорните лидери на състезанието.

Те завоюваха първото място и купата в дивизиите EV3 Premier, EV3 A и Spike A. Вторите места учениците грабнаха и в дивизиите EV3 Premier и Spike A. Отборът на гимназията се окичи с отличия и грамоти в две направления.

Специална гордост за гимназията е новоучредената награда „Моника Ковачка-Димитрова“ за развитие на следващото поколение в роботиката, която заслужено бе присъдена на видинския ментор Десислава Цокова. Това признание е доказателство за нейната отдаденост, вдъхновение и безрезервна подкрепа към младите таланти.

„Зад победите на учениците не стоят просто купи и медали. Те са резултат от безброй часове подготовка, решени задачи, преодолени трудности, упоритост и желание да бъдеш по-добър всеки ден. Затова и похвалите и поздравленията са напълно заслужени за златаровци, които са златните деца на гимназията и на Видин“, каза отличеният ментор.

Видинските шампиони от ПГ „Проф. Асен Златаров“

са отборите Robo Pro (Александър Асенов, Павел Гьоров, Николай Николов, Борислав Петров), Cyber Samurais (Симона Спасова, Калоян Неделков, Александър Найденов, Владимир Вълчинов, Денис Александров), Gear Heads (Андреа Асенова, Симона Стоянова, Благовест Иванов, Кристиян Георгиев, Виктор Живков), Iron Fight (Мирослав Пламенов, Виктор Димитров, Слави Славчев) и Robo Xtreme (Илия Милчев, Кристиян Борисов, Никола Евгениев, Калоян Нивелинов).

Видинските таланти и техните отбори в областта на роботиката се ръководят от Десислава Цокова, Боряна Борисова, както и от бивши състезатели на отборите, които продължават да предават знанията и опита си на следващото поколение – Ивайло Георгиев, Денис Такев, Митко Митков, Никола Тошев и Михаил Милчев.