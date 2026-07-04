За година и половина над 250 деца имаха възможността да научат как да задвижват различни видове роботи, да задават смели въпроси и да разгърнат въображението си без граници благодарение на изцяло свободния достъп до курсове по роботика в четири града в страната – Бургас, Карнобат, Пловдив и Русе. Организатор на курсовете е школа „Търсачите“, част от „Голямата Оранжева Фондация“.

В желанието си да стигне до мотивираните и любопитни деца в цяла България, Фондацията създава школа „Търсачите“,

в която деца между 5 и 12 години могат да кандидатстват за стипендия и да преминат цялостен курс по роботика, изцяло финансиран от Фондацията. А кандидатурите на децата се оценяват единствено по тяхното желание и любознателност.

Освен че децата имат напълно свободен достъп да управляват няколко вида роботи, те изследват тайните на Земята, Космоса, научават много любопитни факти за Слънчевата система, черните дупки и още космически явления и превръщат сложните науки, като физика, математика и астрономия в увлекателна игра.

Но защо роботика? Защо Фондацията избира да се фокусира точно в тази сфера?

„Отговорът се крие в това, че курсовете по роботика на „Търсачите“ не развиват само техническите умения, а променят изцяло начина на възприятие и мислене на децата“, споделя Димо Димов – учител в бургаската Школа „Търсачите“.

Той допълва, че детето, което се учи да програмира, всъщност едновременно с това разбива сложен проблем на малки стъпки, мисли пространствено, работи в екип, общува, поема инициатива и не се предава пред трудностите – умения, които остават за цял живот.

А какво мотивира Димо да преподава роботика в Школата? „Децата са нашето бъдеще и трябва изключително много да се инвестира в тях. Освен това те често ни провокират да разчупим гледната си точка и начина си на мислене – например, когато се налага да им обясня сложни концепции възможно най-просто“, разказва още той.

По думите му може да звучи странно как ще вплетат креативност и роботика в едно изречение, но една и съща задача, решена по много варианти, не е възможна без креативността на децата.

„Да инвестирам време да разгърна тези качества у тях – това ми носи удовлетворение. Особено ако въпросното дете е станало златен медалист, прославило е България в елитна дисциплина и ти си бил малък механизъм в този успех. Това ме кара да се чувствам уникално горд, че съм бил полезен на някого и има смисъл в това, което правя“, допълва преподавателят.

В курсовете на „Търсачите“ децата правят първите си стъпки в програмирането напълно неусетно

– чрез игра, въображение и вълнуващи експерименти с робота Kubo и любимите им LEGO тухлички.

Не е необходима предварителна подготовка. Малчуганите се научават как да създават собствени алгоритми, с които управляват робота, който минава през интересни мисии, изследва тайните на Земята и Космоса, а чрез тях – и основите на физиката.

В следващия етап, използвайки интуитивен визуален език за програмиране,

децата лесно и забавно усвояват ключови технологични концепции (алгоритми, цикли и сложни условия),

докато учат роботите си да вземат самостоятелни решения чрез сензори – например да спрат пред препятствие и сами да преценят накъде да продължат. Учениците от 9 до 12 г. конструират 12 различни вида LEGO роботи и използват сензори за разстояние, цвят и допир, за да изпълняват тематични задачи върху специални игрални полета – от събиране на ресурси на Земята до търсене на живот на Марс.

Родителите остават изумени как децата им с лекота програмират различни функции в роботите.

Благодарност и признание за възможността – това е обратната връзка, която „Търсачите“ получават от стотици родители в цялата страна, както и редица запитвания за още нови локации.

Затова от „Голямата Оранжева Фондация“ работят в посока разширяване дейността си в страната – 30 града, в които децата да имат достъп до обученията.

Мисията на Фондацията е да даде на колкото е възможно повече деца в България, независимо откъде идват, в кой град живеят – средата, в която могат да открият, че са способни на повече, отколкото са си представяли. Че любопитството им има стойност. Роботиката е инструментът, с който „Търсачите“ искат да удовлетворят желанието на децата да учат нови технологии, да търсят и намират – решения, отговори, знания, умения.