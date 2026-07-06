Учениците от клуб „Млад журналист“ на 29. СУ ,,Кузман Шапкарев“ посетиха редакцията на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“. Имаха възможност да се запознаят с колегите си от едноименния вестник, като част от практиката си по професията.

Учениците от клуба се разделиха на два отбора. Единият проведе интервю с директора на Издателството Емил Спахийски, който им разказа за предизвикателствата на професията. Той им пожела да бъдат любопитни, да учат и да „инжектират“ журналистиката в кръвта си. „Това не е професия с работно време от 9 до 5. Първата година, когато започнах като журналист, работех 364 дни без прекъсване – между 16 и 22 часа на ден“, посочва Спахийски.

По думите му ако искаш да бъдеш журналист, трябва да четеш и да познаваш пътя на хората преди теб – как се прави интервю, кои са жанровете в професията, как се открива новината. Категоричен е, че човек не може да бъде професионалист в нещо, което не познава.

„Добрият сценарий можеш да го пишеш и 20 години. Добрият репортаж понякога трябва да бъде направен за 30 минути – да влезеш, да видиш, да усетиш и да напишеш историята. Репортажът е най-тежкият жанр в журналистиката и най-близкото до писателството. Случвало ми се е да измина 400 километра, да направя репортаж, да се върна, да го напиша и след това отново да пътувам. Когато започнеш да усещаш хората и да разказваш историите им така, че да разтърсят читателя – тогава се получава истинският репортаж“, разказва Спахийски пред учениците.

Другият отбор дискутира „тънкостите на професията“, ползите, вредите и етичните норми при използването на изкуствен интелект. Всеки от младите журналисти влезе в роля и имаше конкретна задача. Те се научиха как се създава новинарски текст, какъв е процесът от написването му до публикуването – корекция, редакция и предпечат.

Така учениците научиха повече за различните длъжности при създаването на новинарски материали. Заедно създадоха и настоящия текст, който четете. Десетокласниците обсъдиха с журналиста Венцислав Генков бъдещето на медиите и основните канали за разпространяване на информация, както и откриването на фалшиви новини. Те се запознаха с екипа на вестника, печатните и онлайн издания на Издателството. Сред най-интересните теми за тях бяха как се достига до аудиторията, как се става добър журналист.