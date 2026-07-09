Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас получи акредитация за International Baccalaureate (IB) Diploma Programme – една от най-престижните образователни програми в света. Признанието я превръща в първото общинско IB училище в страната.

„Това е исторически успех не само за училището, а и за Бургас. За първи път общинско училище в България получава правото да предлага обучение по програмата IB – световен стандарт за качествено образование, който отваря вратите към най-добрите университети по света“, коментира в социалната мрежа кметът Димитър Николов.

Пътят към успеха започна през януари 2025 г. с подаването на апликационната форма за акредитация. 25 учители преминаха специализирани обучения и получиха международна сертификация за преподаване по Програмата.

По време на финалната оценка експертите на International Baccalaureate Organization са дали изключително висока оценка на училището, впечатлени от модерната материална база, съвременното оборудване и високото ниво на подготовка и мотивация на учениците.

Акредитацията дава възможност на възпитаниците да получат диплома, която е стъпка към най-добрите висши училища в света.

Двугодишната международна академична програма за ученици в XI и XII клас е насочена към подготовка за университет и бъдеща професионална реализация. Тя е описана от IB като строга предуниверситетска програма, която насърчава учениците да бъдат знаещи, любознателни, грижовни и отворени към различни гледни точки. Тя е подходяща за ученици, които имат мотивация, постоянство, интерес към учене в дълбочина и желание да развиват умения, необходими за висше образование в страната и чужбина.

Програмата се фокусира върху аналитичното мислене и самостоятелната работа на учениците, защото образованието днес не е само усвояване на учебно съдържание. Най-голямото предимство е, че тя подготвя учениците не само за изпити, а за университетски тип мислене и учене. В рамките на Програмата учениците развиват критическо мислене, академична самостоятелност, изследователски умения, умения за писане и аргументация, способност за работа в срокове, отговорност към собственото учене, езикова увереност, международна перспектива, умения за комуникация, сътрудничество и лидерство.

В рамките на Програмата, изградена върху широка и балансирана академична основа, учениците изучават предмети от шест академични области, като имат възможност да избират предмети според своите интереси и бъдещи университетски планове. Програмата включва езици, хуманитарни или социални науки, природни науки, математика и изкуства, като вместо изкуство ученикът може да избере допълнителен предмет от друга област. Освен шестте предмета всеки ученик преминава през три задължителни компонента, известни като DP Core. Изпитните материали за учениците са изцяло на английски език.

Кандидатите за обучение по International Baccalaureate Diploma Programme трябва да отговарят на няколко условия.

Да са ученици в X клас и успешно да завършат учебната година. Да имат минимум 240 точки общо от Националното външно оценяване в X клас по следните предмети – български език и литература, математика, английски език и дигитални компетентности. Да имат среден успех минимум „Много добър 4,50“. Да демонстрират мотивация, отговорност и готовност за обучение в програма с високи академични изисквания, както и да спазват Правилника за дейността на гимназията и вътрешните училищни политики, свързани с IB DP.