ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ е едно от най-новите и модерни основни училища не само в Бургас, но и в страната. То отваря врати през учебната 2017/2018 г., което означава, че съществува вече около 9 години.

Създадено е с идея за иновативно образование

и силен фокус върху информационните технологии, математиката, английския език, развитието на дигитални умения и модерно обучение.

Определя се като едно от първите основни училища в Бургас с ясно насочено обучение към IT и съвременни технологии. Училището разполага с модерна материална база и използва нови методи на преподаване. В него децата се чувстват приети, спокойни и щастливи.

Носи името на Александър Георгиев-Коджакафалията – един от най-големите благодетели в историята на Бургас, известен с даренията си за развитието на града и образованието.

И тази година по традиция патронният празник на основното школо премина под знака на признателността към делото на патрона и стремежа да се съхраняват неговите ценности в живота на училищната общност. Основната проява е тържественият концерт, в който учениците представиха богата програма с музикални изпълнения, танци и рецитали, посветени на живота и благотворителната дейност на Александър Георгиев-Коджакафалията.

Празничната програма беше съпътствана и от поднасяне на цветя пред неговия паметника, тематични изложби и благотворителни инициативи, чрез които учениците показаха активната си гражданска позиция.

„За нас патронният празник е много повече от традиционно училищно събитие – той е възможност да напомним на младите хора, че истинският успех се гради не само върху знания и постижения, но и върху доброта, съпричастност и отговорност към обществото. Радостни сме, че празникът на училището е празник на цялата ни общност“, коментира Таня Сребрева, директор на училището.

Тя е отскоро начело на вече прочутото в Бургас школо, като преди това е учител в него. За смяната на позицията казва: „Да бъдеш директор, е предизвикателство и огромна отговорност. Разбира се, има трудни моменти и всекидневни предизвикателства, защото училището е жив организъм, в който се срещат интересите и очакванията на ученици, учители, родители и институции. Но когато виждаш успехите на децата, професионалното развитие на колегите и доверието на родителите, разбираш, че усилията си заслужават“.

И добавя, че има щастието да работи с изключителни професионалисти, и именно това прави нейната задача по-лека и вдъхновяваща.

В Бургас мнозина определят ОУ „Ал. Георгиев-Коджакафалията“ като различното училище

– съвременно и лидерско. За сравнително краткото си съществуване то успява да изгради много добра репутация. Преди време кметът Димитър Николов подчертава, че се е утвърдило като „училище на добрите инициативи и още по-добрите резултати“.

„Вярвам, че това, което отличава ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, е стремежът непрекъснато да се развиваме и да бъдем крачка напред в образованието“, споделя директорката.

Училището съчетава високи академични резултати с иновативни подходи на обучение, силно развитие на STEM образованието, роботиката, програмирането и дигиталните технологии. Негови възпитаници са носители и на множество национални и международни отличия в областта на информационните технологии, роботиката, математиката, хуманитарните и природните науки.

„Можем да говорим за съвременно лидерско училище, защото не просто следваме промените в образованието, а активно ги създаваме и прилагаме. Инвестираме в модерна среда, в професионалното развитие на учителите и в предоставянето на възможности всяко дете да открие и развие своя потенциал. Най-голямото признание за нас са доверието на родителите и успехите на нашите ученици. Те са и най-добрият показател за качеството на образованието, което предлагаме“, категорична е Сребрева.

Учениците участват активно и в спортни прояви, музикални концерти, танци събития, художествена гимнастика, рецитали и културни събития.

През 2022 г. е открит иновативен STEM център за космически изследвания

– една от най-модерните образователни инициативи в региона. Опитът на екипа показва, че STEM образованието е един от най-успешните начини да се направи ученето по-интересно, по-практическо и по-близко до реалния живот.

В STEM центъра учениците не просто усвояват знания, а ги прилагат, като изследват, експериментират, конструират, програмират и търсят решения на реални проблеми.

„През годините видяхме как този подход повишава мотивацията на децата, развива критическото мислене, работата в екип, креативността и уменията за решаване на проблеми. Учениците стават по-активни участници в учебния процес и по-уверени в собствените си възможности“, подчертава Сребрева.

Това дава основания уверено да каже, че STEM центърът не е просто модерно оборудвано пространство, а среда, която насърчава любознателността, откривателския дух и подготовката на учениците за професиите на бъдещето.

Разбира се, зад всеки успех на учениците стоят отдадени учители. Екипът на това бургаско училище е изграден с търпение и взискателност.

„В основата на всяко постижение на наши възпитаници стоят учители, които не просто преподават, а вдъхновяват, подкрепят и вярват в своите ученици. Имам щастието да работя с изключително отдаден екип от професионалисти, които всекидневно влагат знания, енергия и сърце в своята работа“, не пести добрите думи директорката.

Отбелязва, че колегите ѝ

непрекъснато повишават квалификацията си, прилагат съвременни методи на преподаване и активно въвеждат иновации.

Съчетават висок професионализъм с човешко отношение и създават среда, в която всяко дете се чувства подкрепено и мотивирано да развива своите способности.

„Особено ценя екипния дух в училището. Вярвам, че именно сплотеността и общата визия за развитието ни помагат да постигаме високи резултати и да се утвърждаваме като едно от водещите училища в Бургас. Благодаря на всички колеги за тяхната всеотдайност, професионализъм и любов към децата. Най-голямото ни постижение са успелите и щастливи ученици, които излизат от училище уверени в своите знания и възможности“, допълва Сребрева.

Третата част от сложното уравнение са родителите, които трябва да бъдат привлечени за добрата кауза и да са съпричастни към училищния живот на децата си. За целта са нужни прояви, с които те да се ангажират пряко и да сътрудничат с училището, защото със сигурност в него не става дума за елементарно приобщаване на родителите.

„Действително, тук

говорим не просто за приобщаване на родителите, а за истинско партньорство.

Родителите активно участват в училищния живот – като доброволци в различни инициативи, участници в благотворителни кампании, образователни проекти, спортни празници, екскурзии, работилници и събития на училищната общност“, продължава директорката.

По думите ѝ особено ценна е откритата комуникация, която са изградили през годините. Родителите не са странични наблюдатели, а активни съмишленици в процеса на обучение и възпитание. Участват в обсъждането на важни идеи, подкрепят развитието на училищната среда и споделят отговорността за успеха на децата.

През последните години училището работи активно и по международни образователни програми като „Еразъм+“, чрез които учители и ученици участват в обучения и обмен на добри практики.

Но безспорно най-смелият и вълнуващ проект, с който се занимава екипът в момента, е

откриването на филиала на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ в кв. „Крайморие“.

„Това е много повече от разширяване на училището – това е възможност да създадем модерна образователна среда, която да отговори на очакванията на семействата в един от развиващите се райони на Бургас. Нашата амбиция е да пренесем в „Крайморие“ утвърдените традиции, ценности и високи образователни стандарти на училището, като същевременно изградим пространство за иновации, творчество, спорт и активно учене“, коментира Сребрева.

И добавя, че особено вдъхновяваща е възможността да създадат училище в непосредствена близост до морето и природата. Това дава шанс да развият нови образователни подходи, свързани с екологията, науката, здравословния начин на живот и ученето чрез преживяване. Изразява и убедеността си, че филиалът ще се превърне не само в място за обучение, а в притегателен център за цялата местна общност. И след години на него ще се гледа като на една от най-значимите стъпки в развитието на училището.

На фона на вълненията около НВО и кандидатстването на седмокласниците учителите и ръководството на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ очакват отлична реализация на своите ученици.

„Нашите възпитаници традиционно се представят отлично както на НВО, така и при кандидатстването след VII клас. Значителна част от тях продължават обучението си в най-желаните профилирани и професионални гимназии в Бургас и страната. Убедена съм, че отличните постижения са закономерен резултат от съвместните усилия на ученици, учители и родители“, обобщава Сребрева.

Припомня, че

през годините децата са завоювали множество отличия на общински, областни, национални и международни състезания, олимпиади и конкурси

в областта на математиката, информационните технологии, роботиката, хуманитарните и природните науки, изкуствата и спорта. Сред най-значимите успехи са постиженията в сферата на ИТ и роботиката, където те редовно се нареждат сред най-добрите в България и достойно представят страната на международни форуми.

„Но когато говорим за успехи, не мислим само за медали и грамоти. За нас

истинският успех е всяко дете да открие силните си страни, да развие талантите си и да израсне като знаещ, уверен и отговорен млад човек.

Най-голямото ни удовлетворение е да виждаме как учениците ни се реализират успешно в следващите етапи на своето образование и продължават да постигат високи резултати“, заключава Сребрева.