Министерството на туризма започна открит разговор с висшите училища, които подготвят кадри за туристическия сектор. Основен акцент в срещата бе поставен върху връзката между образованието, практическата подготовка и качеството на туристическия продукт в България, съобщават от Пресцентъра на Министерството на туризма.
„Качеството в туризма започва от образованието и подготвените хора. Щастлив съм, че най-сетне се провежда такава среща, защото тя е ключова за бъдещето на бранша“, заяви министърът на туризма Илин Димитров.
Представителите на висшите училища обсъдиха идеята за създаване на асоциация, която да работи за решаване на проблемите, свързани с обучението на кадри за сектора, както и за осигуряване на по-добри възможности за професионална реализация на студентите.
Чрез бъдещата структура се предвижда да се насърчи обменът на опит, студенти, мениджъри и преподаватели.
Сред целите са още разработването на съвместни проекти по програма „Еразъм+“ и търсенето на възможности за по-силно международно присъствие на българското туристическо образование.
„Можем да рекламираме България активно, но ако нямаме качествен продукт и добро обслужване, усилията няма да дадат нужния резултат“, подчерта министър Димитров.
Темата за образованието ще бъде включена и в работата на Съвета за реформи в туризма, който обединява институции, общини и браншови организации с цел изработване на конкретни решения по важните въпроси пред сектора.
Министър Димитров отбеляза, че Световната организация по туризъм към ООН, UN Tourism, е заявила подкрепа за образователната инициатива. Интерес към партньорство има и от други държави. По думите му Министерството на туризма може да бъде медиатор между университетите, институциите, бизнеса и международните партньори, така че обучението да бъде по-тясно свързано с реалните нужди на сектора.
Според ректорите на висшите училища туризмът се нуждае не само от повече кадри, но и от по-ясни стандарти за стажовете,
добро практическо обучение и активно участие на бизнеса при формулирането на потребностите от специалисти.
По време на срещата бе представена и идеята за създаване на Обсерватория по туризъм. Тя трябва да дава по-задълбочена картина за развитието на бранша, като освен данни за посещения и нощувки, включва и анализи за качеството на обслужването и удовлетвореността на гостите. Целта е да се подпомогне повишаването на конкурентоспособността на българския туризъм.
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