Темата „Българските училища зад граница – пространство за идентичност, култура и принадлежност“ е в центъра на XIX годишна конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която ще се проведе на 22 юли в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Избрана е, защото обединява всичко, върху което АБУЧ работи – качественото образование, подкрепата за учителите, партньорството с институциите и изграждането на силна и свързана общност на българските училища по света.

Основен акцент ще бъдат предизвикателствата и перспективите пред българските училища зад граница, съхраняването на българския език, култура и национална идентичност, както и развитието на партньорствата между институциите и българските общности по света.

Събитието е под патронажа на министъра на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев в съорганизаторство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина и с домакинството на Катедрата по български език като чужд към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Национално издателство „Аз-буки“ е медиен партньор на конференцията.

„Темата отразява разбирането и визията на новия Управителен съвет за ролята на школата зад граница днес. За нас българските училища в чужбина са много повече от места, където се изучава български език – те са пространство, където децата изграждат своята идентичност, опознават българската история и култура, създават чувство за принадлежност и връзка с България, независимо къде живеят. Вярваме, че тези три думи – идентичност, култура и принадлежност, най-точно описват мисията на нашите училища“, споделя пред „Аз-буки“ говорителят на АБУЧ Симона Захариева.

И допълва, че школата зад граница са естествен мост между страната ни и общностите на сънародниците ни по света, както и място, където се възпитават бъдещи поколения българи с познание за своите корени и самочувствие да ги пазят. „Вярваме, че когато говорим за идентичност, култура и принадлежност, всъщност говорим за бъдещето на българските общности зад граница“, казва още Захариева.

Отбелязва като един от най-важните акценти в програмата провеждането на кръгла маса, посветена на актуалните предизвикателства пред българските училища в чужбина, устойчивите политики за тяхната подкрепа и стратегическия диалог с българските институции. Да се включат в нея, са поканени представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на външните работи, Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Комисията за политиките за българите извън страната и Комисията по образованието и науката.

„Надяваме се с тяхно участие да поставим началото на още по-активно и конструктивно партньорство. Вярваме, че откритият диалог е пътят към устойчивите решения и че българските училища в чужбина трябва да бъдат не само информирани за политиките, които ги засягат, но и да бъдат активен участник в тяхното обсъждане и развитие“, подчертава Захариева.

За обсъждане ще бъдат поставени въпроси със стратегическо значение за развитието на българското образование зад граница, които засягат както всекидневната работа на училищата, така и дългосрочните политики в подкрепа на българските общности по света. Темите са подбрани след проведена анкета между членовете на Асоциацията и отразяват реалните предизвикателства, пред които са изправени българските училища в различните държави.

Сред основните направления са развитието на обучението по български език, включително програмите за изучаването му като втори и чужд език, устойчивото и адекватно финансиране на неделните училища зад граница, осигуряването на равен достъп на учениците до образователни ресурси и възможности за продължаване на образованието им в България, както и въпроси, свързани с подкрепата и професионалното развитие на учителите ни в чужбина.

„За нас е важно тази среща да не остане само на ниво обсъждане. Надяваме се тя да постави основите на конкретни решения и дългосрочен диалог между институциите и българските училища по света, защото именно това е най-голямата ценност на подобни форуми“, подчертава говорителят на АБУЧ.

От Асоциацията се надяват срещата да очертае конкретни стъпки за по-тясно сътрудничество между институциите и АБУЧ, да постави началото на решения по важни въпроси и да изгради устойчив механизъм за комуникация, в който българските училища зад граница да бъдат естествен и търсен партньор.

„Убедени сме, че когато институциите и българските училища работят заедно, в основата на този диалог винаги стоят децата. Именно затова гледаме на тази кръгла маса с оптимизъм и вярваме, че тя ще бъде още една важна стъпка към развитието на българското образование по света“, казва Захариева.

За участници в отделните панели са потърсени специалисти и практици, които имат реален опит, могат да предложат конкретни решения и да бъдат полезни за членовете на Асоциацията.

„Целта ни беше програмата да е не само интересна, но и практически насочена, така че всеки участник да си тръгне с нови идеи, полезни контакти и вдъхновение за своята работа“, подчертава говорителят на АБУЧ.