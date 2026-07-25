За поредна година Община Кюстендил превръща лесопарк „Хисарлъка“ в открита класна стая, където природата е най-добрият учител. Безплатното горско училище отново ще даде възможност на децата да учат чрез преживяване, сред прохладата на вековните дървета, с игри, наблюдения и творчески занимания, които съчетават знание, движение и опознаване на околната среда.

Заниманията започват тази седмица и ще се провеждат всеки вторник, сряда, петък и събота от 10,30 до 14,30 ч. в обучителния център при къщичката на Баба Яга в лесопарк „Хисарлъка“.

Участието е безплатно и е отворено за всички деца, които проявяват интерес към природата и искат да открият богатството на една от най-красивите зелени територии в Югозападна България.

Основната цел на инициативата е да възпитава екологична култура още от най-ранна възраст и да насърчава любознателността към природния свят. В рамките на заниманията участниците ще се запознаят с разнообразието от иглолистни и широколистни дървета, планински и полски цветя, лечебни растения и животински видове, характерни за района на Хисарлъка.

Обучението е организирано по интерактивен модел, при който знанието се усвоява чрез практически дейности, наблюдения, творчески задачи и образователни игри.

Така децата не само обогатяват познанията си за природата, но и изграждат отношение към нейното опазване, развиват умения за работа в екип и учат чрез личен опит – подход, който все по-успешно намира място в съвременното образование.

Ръководител на горското училище е ландшафтният архитект и педагог Ева Константин, която ще въведе малките изследователи в света на растенията, животните и екологичните взаимовръзки в горската среда.

За организирани групи е необходимо предварително записване.

С инициативата Община Кюстендил продължава да насърчава ученето извън класната стая и да показва, че природата може да бъде едновременно място за игра, вдъхновение и образование.