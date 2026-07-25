Учителите в СУ „Панайот Волов“ в Бяла, област Русе, подготвят вълнуващи приключенски летни занимания за своите ученици. Вместо да ловят покемони, част от малчуганите търсят билки около рекичката край училището. Други влизат в ролята на ловци на исторически митове, а трети спортуват – играят тенис или футбол.

От училището и предходни години организират летни занимания за възпитаниците си, но досега те са били по-традиционни и най-често спортни.

„Тази година решихме да предложим нещо по-различно и да подходим по-креативно. Заниманията бяха добро начало на лятото“, споделя пред „Аз-буки“ директорката Албена Кирова.

Тя и Розалина Бояджиева, учител по биология и здравно образование и по физика и астрономия, замислят концепцията около лятното занимание „Билка вместо покемон“.

„Искахме децата да влязат в ролята на изследователи и направихме аналогия с познатата им игра на търсене на покемони“, обяснява Кирова. Така, вместо да дирят и да улавят покемони, учениците търсят билки около близката до училището Беленска река, позната на местните като Дерето, и научават любопитни факти за тях и приложението им.

Няколко неща дооформят идеята за заниманието. Като малка Бояджиева често е прекарвала времето си около рекичката. Тогава с връстниците ѝ са получавали за задача да събират билки.

В рамките на три сутрини най-малките възпитаници на СУ „Панайот Волов“ се събират в училище и тръгват по продължението на Беленската река.

„Когато намерят нещо, което подозират, че е билка, го проверяват чрез изкуствен интелект със снимка, която правят, или търсят повече информация в интернет“, разяснява директорката.

Провеждането на заниманията в ранните часове не спира малките ентусиасти и голяма група обикаля около реката край училището.

След като търсенето приключва, децата се събират и си правят чай от пресни и от изсушени билки.

„Беше много интересно и за тях, и за родителите им, които си припомниха какво е било едно време“, споделя с усмивка Кирова.

Организатор на „Ловци на исторически митове“ е Петър Лишков, който е сред младите учители в училището.

„Последната година-две установихме, че на децата им е интересно да се включват в игри от типа „търсене на съкровища“. Затова и решихме да направим и подобно занимание за лятото“, посочва събеседничката ми. И допълва, че училището граничи с Историческия музей, който също е благоприятно място за провеждане на подобни игри.

Участие вземат представители на първи гимназиален етап. За учениците е подготвена карта, върху която са маркирани различни обекти около тях. Те трябва да се ориентират къде се намират и да открият предмета, който търсят. В самите указания са включени различни исторически загадки, които проверяват историческите познания на децата. Те имат право да ползват и телефоните си, за да се справят с тях. След като преодолеят първата задача, получават нови указания.

„Получихме добър отзвук и от двете занимания. Докоснахме струнка от миналото. Удовлетворихме интереса на децата и към билките, и към историята“, посочва Кирова.