Над 140 деца са записани в тазгодишната Лятна академия на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, в Генерал Тошево. По традиция заниманията започват през юни и продължават до края на август. Центърът предлага всеки делничен ден разнообразни занимания за ученици в начален етап на обучение и за малчуганите, които току-що са завършили подготвителна група. Срещите в Лятната академия се провеждат от 2011 г. насам и всяка година се радват на все по-голям интерес.

„Приготвили сме разнообразна програма, като редуваме забавления, игри и образователни занимания. Надяваме се това да бъде незабравимо лятно приключение за нашите деца“, казва директорът на ЦПЛР – ЦРД, в Генерал Тошево Елена Дочева. Всеки ден извънкласната образователна програма започва в 8 часа и продължава до 12:30 ч.

Освен творчески работилници,

рисуване с различни техники, декупаж, изработване на декоративни изделия, украсяване на керамични съдове и леене на свещи децата посещават градския басейн, парковете и забележителностите в общината. Често организират и кино и театрални представления, походи, състезания, игри с карти за откриване на „съкровища“ или физически състезания като „Бързи, смели, сръчни“, както и срещи с представители на различни институции като пожарната, полицейското управление, Военното окръжие, горското стопанство и библиотеката в града.

„Сред най-очакваните преживявания беше пътуването с влак“, разказва Дочева. По думите ѝ за някои от децата това е първо подобно преживяване и със сигурност ще го помнят още дълго.

В Академията всекидневно работят трима педагози, две стажантки и медицинско лице, осигурено от Община Генерал Тошево. Макар записаните деца да са над 140, напълно разбираемо посещаемостта в различните дни не е еднаква.

Директорката споделя, че тази година най-големият брой участници за ден е бил 97 деца. За да може заниманията да бъдат и полезни, и интересни за всички, учителите ги разпределят по групи. „Това позволява всички да участват активно в отделните дейности“, уточнява моята събеседничка.

По думите ѝ интересът към Лятната академия е устойчив през годините. Основна причина е не само богатата програма, но и това, че посещенията на заниманията не натоварват излишно семейния бюджет.

„Заниманията при нас са абсолютно безплатни. И не става въпрос само за Лятната академия, но и посещението на школите през учебната година. Всяко дете може да се докосне до тях и да се включи“, подчертава Дочева.

Тя допълва, че инициативата се реализира с подкрепата на Общината и в партньорство с местните институции, което позволява програмата да бъде толкова разнообразна и полезна за децата.

Центърът разполага с много добра материална база. Имат кабинет по изобразително и приложно изкуство, танцова зала, кабинет по музика и голяма библиотека с много богата колекция от детски заглавия.

Лятната академия е естествено продължение на целогодишната дейност на Центъра в Генерал Тошево.

Той предлага богата палитра от школи. Сред тях са школите и клубовете по изобразително и приложно изкуство, модерен балет, латино танци и зумба, фолклор, естрадно пеене, театър, дизайн и мода, както и Общинският младежки съвет.

В Центъра няма отделна школа по кариерно ориентиране, но в школата „Младежки съвет“ често обсъждат тези теми. „Голяма част от учениците, които посещават школите при нас, след завършване на средното си образование, решават да продължат да учат и в университет това, което са посещавали при нас“, разказва директорката, която е и ръководител на школата. Младежите са изключително активни и се включват в различни инициативи както на Общината, така и тематични, свързани с националните празници на България.

Издават и свое собствено онлайн модно списание – Next Mode.

„Работим изключително ползотворно с всички институции в града, както и с училищата и детските градини. Гледаме да не дублираме формите си, защото градът все пак не е толкова голям и трябва да има място под слънцето за всички“, обяснява Дочева.

В двете детски градини в града – ДГ „Първи юни“ и ДГ „Пролет“, заниманията са изнесени и учителите ходят при тях всяка седмица. Много интересни инициативи организират и с Историческия музей и с Народно читалище „Светлина 1941“.

Елена Дочева ръководи центъра от 2011 г. Оглавява институцията близо година след възстановяването ѝ през 2010 г. Убедена е, че извънкласните дейности дават много повече от нови знания за децата.

„Тук те развиват талантите си, придобиват самочувствие и увереност, учат се да се изявяват пред публика. Организираме концерти, изложби, модни ревюта и състезания, защото всяко дете трябва да има възможност да открие своето място“, казва тя. И най-голямото признание за целия екип е желанието на децата да се връщат всяко лято. „При нас идват с желание, не по задължение. Докато родителите им работят, ние им помагаме, като осмисляме свободното време на техните деца с много игри, творчество и нови преживявания“, завършва Дочева.